„Aki akar dolgozni, az tud is” – foglalja össze a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetet a Pannon-Work északnyugat-dunántúli régióvezetője. „Operátorokra éppolyan szükség van, mint diplomás szakemberekre. A régió fejlett ipara, elsősorban az autóipari beszállító vállalkozások azonnal lecsapnak a felszabaduló dolgozókra, akik ezért egy-egy cég megszűnése vagy egy leépítés után meg sem jelennek a piacon” – mondja Szenftner Balázs. Ebben a helyzetben különösen nagy szükség van az olyan komplex szolgáltatókra, mint a Pannon-Work, amely rugalmasan és gyorsan alkalmazkodik a munkáltatók igényeihez. Azoknak, akik csökkenteni szeretnék az új alkalmazottak felvételével járó költségeket, kölcsönzött munkaerőt vagy diákmunkásokat, a munkatársi gárdát bővíteni akaró cégeknek munkaerő-közvetítést nyújt, igény szerint hosszú távú alkalmazásstratégiával megtámogatva.

Szenftner Balázs szerint a közeljövőben kettősség jellemzi majd a munkaerőpiacot.

„Egyes ágazatok − mint a vendéglátás és a szállodaipar − megsínylik az energia- és alapanyagárak drasztikus emelkedését, valamint az inflációt, más területeken azonban nem fog csökkenni a kereslet. Sőt, az ipar még több munkaerőt kíván majd, mert az ellátásilánc-problémák miatt a gyártó cégek egyre közelebb hozzák az üzemeiket az európai felvevőpiachoz” – véli a szakember, aki átmeneti recesszióra és jövő év végi visszarendeződésre számít. „Sok cégnek az életben maradásról vagy a helyzet szinten tartásáról fog szólni az elkövetkező időszak, de az, hogy a 2008-as válsághoz képest ma hazánk gazdasága lényegesen stabilabb lábakon áll, optimizmusra ad okot.”

A munkaerőhiány az idei évben fejlesztésekre ösztönözte a Pannon-Work-öt is, az országhatáron belüli toborzást például egy különálló csapat végzi a cégen belül, még hatékonyabbá és gazdaságosabbá téve a folyamatot. Szüntelenül változnak a határokon túli toborzási helyszínek is: a háború miatt az ukrajnai munkaerő teljesen eltűnt, s egyre keletebbről érkeznek a „hadra fogható” emberek. A Pannon-Work − minősített munkaerő-kölcsönzőként – vietnami, kazahsztáni, sőt Fülöp-szigeteki munkavállalókkal segíti ki a megye vállalatait, de tervben van Mongólia és Indonézia felé történő terjeszkedés is.

A cég egyik alappillérének számító diákmunka is népszerű a munkáltatók között; fontos trend, hogy egyre nagyobb a hozzáadott érték az érintett feladatkörökben.

„A mechanikus, monoton feladatok − például soron végzett munkák − helyett a diákok egyre inkább a szakmai vagy nyelvtudást igénylő munkákat keresik. Felismerik azt is, hogy a diákmunka nemcsak pénzkereseti forrás, hanem akár ugródeszka is lehet a karrierjükhöz, hiszen gyakori, hogy a bevált diákmunkásnak állandó státuszt ajánl az őt foglalkoztató cég” − mondja Szenftner Balázs.

