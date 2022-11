- Elmondható, hogy a negyedik ipari forradalom mellett a kereskedelmi rendszerek forradalma is éppen a szemünk előtt zajlik?

- Abszolút. 35 éve szolgálunk ki kis- és nagykereskedelmi egységeket, de most a boltoknak számos új kihívással kell megküzdeniük: egyre súlyosbodó munkaerőhiány, folyamatos árváltozások, drasztikusan emelkedő rezsi − csak hogy a legégetőbbeket soroljam. A nehézségek legyűréséhez vezető utat pedig számos esetben az informatika szolgáltatja számukra, amelyre egy egyszerű példa: idén rengeteg üzlet tért át az időigényes papíralapú árcimkézésről a gyors és kényelmes Pricer elektronikus címkéinkre, amelyekkel többé nem okoz kihívást az árváltozások lekövetése. Az elektronikus polccímkék azonban a keres­kedőknek kínált termékportfó­liónk csupán csak egy kis szegmensét alkotják. Le a kalappal a kollégáim előtt, akiknek köszönhetően idén a teljes retail portfóliónk megújult, a kiskereskedelmi rendszerünket felhőbe költöztettük, és egy olyan vezetői információs rendszer is megszületett, amellyel a tulajdonos bárhonnan láthatja az üzlete aktuális állapotát, statisztikáit. Önkiszolgáló kasszáink is egyre több üzletben vannak jelen − büszkén állíthatom, hogy egy olyan hibrid bolt kialakításának küszöbén állunk, ami egy köztes állapot lesz a hagyományos boltok és az eladó nélküli Amazon Go típusú kereskedelmi egységek között. Ezen dolgozunk most gőzerővel, és bízom benne, hogy ennek konkrét részleteiről hamarosan többet is elárulhatok majd.

- Sokat dolgoznak az ügyfelek kiszolgálásán, ezzel egy időben azonban maga a vállalkozás is fejlődik. Mire a legbüszkébbek ebben az évben?

- A retail újdonságok mellett az informatikai rendszerüzemeltetési szolgáltatásunk jelentős bővüléssel zárja az évet, az üzemeltetési szerződések számának növekedésének köszönhetően több mint tíz százalékkal növeltük a cég létszámát. Ezeket az eredményeket főként a gyártási, termeléskritikus rendszerek üzemeltetése terén értük el. Továbbá igyekszünk házon belül is innovatívak lenni. Idetartozik például, hogy az épületünk tetejének szinte minden négyzetcentiméterét mára napelem fedi, amely megtermeli az áramfogyasztásunk mintegy 70 százalékát, valamint a saját rendszereink is felhőben futnak, így például minket a rezsiemelkedés csak kismértékben érint. A jótékonykodásban is igyekszünk okosan segíteni: lokálpatrió­ta­ként nemrég a Gézengúz Alapítvány fűtésének korszerűsítését támogattuk, előtte pedig a Széchenyi Egyetem Győri Gyerekegyetemét patronáltuk. (x)