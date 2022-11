Fontos a jó ötlet és a téma, de számolni kell olyan körülményekkel is, amelyek túlmutatnak magán a rendezvényen. A technikai alapinfrastruktúra mellett szükségünk lehet szálláshelyre, étkeztetésre, parkolóhelyekre és még sok minden másra. De nézzük is meg, mi mindenre kell figyelnünk a szervezés során és hogyan találjuk meg a legideálisabb helyszínt a konferencia központok kínálatából!

Egy sikeres konferencia alapja

Egy konferencia sikere nagyban múlik a szervezésen. És mint sok mindennek, a jó szervezésnek is az egyik alapja, hogy pontos költségvetéssel rendelkezzünk már a legelején, tisztán lássuk saját lehetőségeinket éppúgy, mint a ránk váró feladatokat. A cél, hogy végeredményben olyan eseményt szervezzünk, ahonnan valamennyi résztvevő elégedetten, kellemes emlékekkel távozik azt érezvén, érdemes volt rászánni akár több napot is rendezvényünkre.

Célszerű már hónapokkal előre lefoglalni a szóba jöhető konferencia központok valamelyikét. Ebből már adott lesz az esemény időpontja is, amit úgy kell megválasztani, hogy az vendégeinknek is a legalkalmasabb legyen – más szempontok szerint egy családi nap és egy céges csapatépítő esetében.

A programszervezés izgalmas, de közel sem egyszerű feladat: mindennek flottul, zökkenőmentesen kell mennie az első vendégek megérkezésétől egészen az utolsó látogató távozásáig. Pontos menetrend szerint kell fogadni a vendégeket, megtartani a megnyitót, az előadásokat, gondolni kell az étkezési vagy kávészünetekre is. Ha pedig többnapos konferenciát tervezünk, akkor akár kisebb szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeket is érdemes biztosítani. Maga a program legyen érdekes és változatos, semmiféleképpen sem zsúfolt, de ne legyenek benne unalmas üresjáratok sem.

A jó konferencia központok 7 ismérve

Különböző konferencia központok léteznek a kisebb vagy nagyobb események lebonyolítására. Hogy pontosan mire lesz szükségünk, az elsősorban a rendezvény témájától, hosszától és a meghívott vendégek számától függ. De nézzük meg a legfontosabb, legáltalánosabb szempontokat.

1. Könnyen megközelíthető

A befogadóképesség nem minden: nagyon fontos, hogy a helyszín könnyen megközelíthető legyen autóval és tömegközlekedéssel egyaránt. Nem kell feltétlenül a belvárosra gondolni, de már a túl nagy távolságok is képesek lehetnek többeket távol tartani eseményünktől.

2. Van elegendő parkolóhely

Az előző szemponttal szorosan összefügg, hogy mennyi parkolóhelyre lesz szükségünk. Tömegközlekedéssel jól megközelíthető helyszínen értelemszerűen kevesebbre, ha viszont a vendégek nagy része autóval érkezik, akkor fontos a parkolás is. Kifejezetten kellemetlen lehet, ha a meghívottaknak hosszú perceket kell sétálni, mire gépkocsijuktól a helyszínre érnek.

3. Technikailag jól felszerelt

A jó konferencián minden adott a programok, előadások, bemutatók vagy workshopok zökkenőmentes lebonyolításához. Szükség lehet kivetítésre, hangosításra, padló-csatlakoztatásra, ha online is lenne a rendezvény, akkor közvetítésre, ehhez pedig stabil internetkapcsolatra vagy profi kamerákra.

Ha pedig a technika ördöge közbelépne, fontos, hogy biztosított-e a megfelelően szakképzett technikai személyzet, akik szükség esetén képesek gyorsan, észrevétlenül elhárítani a problémát anélkül, hogy az esemény menete komolyabban megakadna. Ezek mellett bármikor hasznos lehet a vetítővászon, a projektor, a flip-chart tábla vagy mikrofon – a konferencia központok lefoglalása előtt érdemes rákérdezni, hogy az ár milyen alap technikát tartalmaz, esetleg mire van lehetőség felár ellenében.

4. Megoldható az étkeztetés

Nagyobb létszámú vagy hosszabb, többnapos rendezvény esetén elkerülhetetlen, hogy élelemmel és frissítővel várjuk vendégeinket. Elkészíthetjük mi magunk is a szendvicseket, megbízhatunk cateringes céget is, de a legegyszerűbb, ha minden helyben van, a kibérelt konferencia központ képes biztosítani az étkeztetést is.

5. Rendelkezik szálláshelyekkel

Nemzetközi konferenciák, nagyobb céges rendezvények vagy esküvők szervezése esetén fontos a szálláshelyek megléte. Ennek hiányában szintén a mi terheink nőnek, nem elegendő keresni egy közeli szállást, adott esetben még a folyamatos transzfert is meg kell oldanunk a helyszín és a szállás között.

6. Illeszkedik cégünk profiljába

Minden komoly vállalat saját arculattal rendelkezik, az esemény helyszínének pedig illeszkednie kell ebbe a profilba. Legyen az családias jellegű, akár a természethez közeli helyszínen lévő konferencia központ egy csapatépítő lebonyolításához vagy éppen ultramodern, high-tech berendezésekkel felszerelt épület egy komoly szakmai konferencia vagy kongresszus megszervezéséhez.

7. Extra felszereltséggel rendelkezik

Egy komolyabb konferencia nem csak az előadókat, a közönséget is igénybe veszi, az egész napos figyelem, a pezsgés és a változatos programok után jól esik a kikapcsolódás. Sok konferencia központ kínál olyan extra lehetőségeket, mint a wellness-részleg, sportpályák, billiárdszalonok használata. Ha szeretnénk igazán emlékezetessé tenni vendégeink ott töltött napjait, érdemes valamilyen extra ,,meglepetéssel” kedveskedni nekik.

A jó helyszínválasztás már fél siker lehet

Egy konferencia szervezése komoly vállalás, ami nagy felelősséggel jár együtt - az eredményes rendezvényt követő sikerélmény viszont minden fáradtságot megérhet. A konferencia központok pedig nagy segítségünkre lehetnek abban, hogy minden erőnket és kreativitásunkat magára a programszervezésre összpontosíthassuk, és ne kelljen aggódni olyan egyéb körülmények miatt, mint a megfelelő hangosítás, a kellemes klíma vagy a welcome drinkek felszolgálása.