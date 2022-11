Forralt bor és filmnézés

Ha ősz és tél, akkor forralt bor, ez nem is kérdés. Ilyenkor az utcákat is egyre több helyen a fahéj, a szegfűszeg és a narancs illata lengi be. Hozd be a téli vásárok hangulatát a konyhába is! Ha összejön a társaság, akkor megvitathatjátok a helyes bor-víz arányt, vörös vagy fehér bor legyen-e az alap, mennyi az ideális cukormennyiség. Azt, hogy maradtok-e a bolti forralt bor fűszerkeveréknél, vagy kevertek magatoknak. Ahány ház, annyiféle forralt bor recept.

Ehhez már csak egy jó filmet kell kiválasztani és indulhat is házimozi. Íme néhány filmötlet: Macskafogó, Annie Hall, Az én kis falum, Fel!, Volt egyszer egy vadnyugat. Már csak ezt kell eldönteni, hogy a társaságnak milyen műfajhoz lenne kedve.

Végül pedig egy lehetséges forralt bor variáció: 750 ml vörösborhoz adjunk 3 evőkanál cukrot, 200 ml vizet, és ízesítsük két rúd fahéjjal, 5 szem szegfűszeggel, narancskarikákkal, valamint opcionálisan egy kis gyömbérrel.

Társasjáték party

Ma már a társasjátékok messze nem csak a Ki nevet a végén? vagy a Gazdálkodj okosan! kategóriájú játékokat jelenti. Az utóbbi években egyre szélesebb és színesebb a társasjátékok skálája, mind kivitelezésben, mind típusában, nehézségi fokban. A stratégiai játékoktól kezdve az együttműködésen alapulókig rengetegféle játék közül választhattok. A teljesség igénye nélkül felsoroljuk néhány kedvencünket: Stone Age, Igen!, Pandemic, Colt Express, Alhambra…

A társasokban az a jó, hogy játszhatunk együtt a gyerekekkel is, de lehet külön kis csapatot is szervezni belőlük, ha elegen vannak, és akkor felnőtt és gyerek asztal játszhat egymás mellett.

Egy jó kis szaunázás

Ha egy őszi-téli este eltöltése során az egészségről is szeretnél gondoskodni, akkor a szaunázás a te programod. Baráti társaságként együtt végezni plusz feltöltődést jelenthet. Akár otthon, akár egy fürdőhelyen jöttök össze a hatás ugyanaz lesz. Arra figyeljetek, hogy szaunázás közben alkoholt tilos fogyasztani, ezért a közös iszogatást vagy az este későbbi részére, vagy más alkalomra időzítsétek. A finn szaunában a fő fókusz az ellazuláson, izzadáson keresztüli tisztuláson van. Még ha társasággal vagytok is bent, akkor is törekedjetek a halk beszélgetésre. Természetesen, ha otthon van szaunád, akkor ott szabadabban lehettek együtt.

Ahhoz, hogy a szaunázás valóban az egészséget szolgálja, néhány szabályt érdemes betartani. Szaunázás előtt és után is fontos a zuhanyzás. Két bent tartózkodás között fordíts elég időt a pihenésre, regenerálódásra. A folyadékutánpótlásról se feledkezz meg, lehetőleg víz formájában vedd magadhoz! A különböző szív- és érrendszeri betegségben szenvedők válasszák a kíméletesebb infraszaunát.

Közös főzés

Baráti társaságként együtt készíteni a vacsorát nemcsak remek szórakozás, de még finom végeredmény is születik belőle. Már a menü megtervezése is jó móka lehet. A különböző ízléseket összehangolni már önmagában csapatépítő. Mivel többen vesztek részt egyszerre a főzésben, nyugodtan lehet az extrább és bonyolultabb, több előkészületet igénylő receptekkel is próbálkozni. Előétel, leves, főétel, desszert, ez ilyenkor mind belefér, hiszen mindegyik fogásnak lehet külön felelőse.

Teljesen más így készíteni a vacsorát, mint amikor azon van a hangsúly, hogy a lehető legrövidebb idő alatt dobjunk össze valamit. Készülődés közben jól meg lehet vitatni ki hogyan vágja a hagymát, milyen praktikái vannak, milyen fűszereket szokott használni. Vegyítsétek az ötleteket, szokásokat, és garantáltan szuper lesz az étel. Az együtt elkészített vacsora közös elfogyasztásánál nincs jobb. Társaságban, akár több órán keresztül az asztalnál ülve igazi eseménnyé válhat egy egyszerű vacsora is. Szerencsére van élet a párizsis kenyér elmajszolásán kívül is.

Házibuli

A végére hagytuk a legjobbat. Mi mással lehetne a leginkább feldobni egy borongós őszi-téli estét, mint egy jófajta házibulival. Itt persze nem kell feltétlenül a Csavard fel a szőnyeget még ma éjjel életérzésre gondolva őrült nagy táncmulatságot csapni. Társasága válogatja, hogy ki milyen összejövetelre kapható. Egy kis zene, partyfalatkák, beszélgetés, társasozás ugyanúgy jó lehet. Itt érvényesíthetjük a mindenki hoz valamit elvét, és akkor a házigazda se roppan bele a vendéglátásba. Sőt, az előző négy tipp mindegyikét magába olvaszthatja egy barátos délután és este.

Számos mód van rá tehát, hogy a szomorkásnak ható idő ellenére egy-egy estén kihozzuk a legtöbbet az otthonlétből.