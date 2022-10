Az elmúlt közel két évtizedben a La Maréda Győr megkerülhetetlen találkozási pontjává nőtte ki magát. Nemcsak a város prominens vendégei ejtik útba a gasztronómia helyi fellegvárát – a fesztiválok, rendezvények számos fellépője, a városba érkező hivatalos delegációk is gyakran kötnek ki az Apáca utcai fehér asztaloknál -, de az igényes győriek is. Szabó László, az étterem tulajdonosa, a szakma elismert alakja szerint a La Marédának ki nem mondott küldetése, hogy közelebb hozza és népszerűsítse a magas szintű gasztronómiát a városban. Hozzáteszi: erre nagy szükség lenne, mert a kiemelkedő színvonalú, minőségi vendéglátás méltánytalanul háttérbe szorul a tömegeket vonzó „fesztiválkonyha” mellett, holott a város sok lehetőséget rejt magában ezen a téren is.

Szabó László

– Szeretnénk új technológiákat megmutatni, s azt, hogy egy-egy alapanyagból milyen sokféle ételt lehet készíteni, ez a fajta személetformálás az egyik erősségünk. Haladásnak tartom, hogy erre egyre nyitottabbak az emberek, szívesen kóstolják meg a megszokottól kicsit eltérő felfogással készülő ételeket is, nem feltétlenül a hagyományos rántott csirkét keresik nálunk – mondja Szabó László, aki szerint éppen ez a Presztízs-díjas étterem védjegye.

– A nemzetközi és magyar klasszikusok átdolgozása, izgalmas megközelítése adja a La Maréda konyhájának jellegzetes karakterét. A megszokott ízek kerülnek a tányérra, de mindig egy kis csavarral, újítással, amire vevők az emberek, sőt, a törzsvendégeink mindig izgalommal várják az évi kétszeri étlapváltást.

Szerencsére törzsvendégből sok van, ők azok, akikre az előttünk álló válságban is számít az étterem, na meg az üzleti vendégekre, a helyi vállalkozásokra, amelyek a vendégkör másik stabil pillérét adják. Ezen a területen egyelőre nem érződik a válság, s nincs hiány szlovák, távol-keleti turistákból sem, de persze a La Maréda sem mentesül a vendéglátást sújtó problémák – a brutális alapanyag- és rezsidrágulás – hatásai alól.

– Ez a szintű gasztronómia, az összetett ételek eleve nagyon élőmunka-igényesek, nem beszélve a magas minőség alapját jelentő alapanyagokról, ezekkel nem lehet spórolni. Nehéz időszak áll előttünk, de megéltem már pár válságot és megtanultam, hogy mindegyik más, nem tudhatjuk, pontosan mi vár ránk. Az áremelést nem úsztuk meg, számolunk esetleges személyi változásokkal is, de a fejlődésben nem állunk meg. Tervben van többek között az étterem egy részének felújítása és a konyha bővítése, hogy a hozzánk betérőknek változatlan élmény legyen egy finom ebéd vagy vacsora – mondja Szabó László.