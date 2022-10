A Lipóti Pékség széles termékkínálata mellett sok finomsággal várja a betérőket az ETO Parkban a cégcsoport eddigi legnagyobb mintaboltja, mely a napokban nyitotta meg kapuit.

Exkluzív környezetben fogyaszthatjuk el reggelinket az idén 30 éves Lipóti Pékség újonnan nyílt mintaboltjában a megújuló ETO Parkban. A 10. győri üzletnél az üzemeltetők feltették a pontot az i-re: a presztízs-beruházás keretében a mintegy 250 négyzetméteres üzlethelyiséget modern berendezésekkel, új arculati elemekkel teszik vonzóvá.

Ez több mint pékség! Ezt érezheti az, aki betér akár a kedvenc nosztalgiakiflijéért vagy parasztkenyeréért, de az is, aki itt szeretne elfogyasztani egy finom kávét egy croissant mellett, sőt akár egy pohár illatos bort frissen sült meleg étel mellett. Igazi találkozási hely lehet ez, időseknek és fiataloknak, de akár egy baráti találkozásra vagy üzleti megbeszélésre is. A családosoknak jó hír, hogy egy gyermeksarkot is találunk, hogy amíg a szülők bevásárolnak vagy éppen megkóstolnak egy házi készítésű limonádét, addig a picik sem unatkoznak az új játékok között.

A Lipóti Pékség országosan is legnagyobb és legmodernebb mintaboltjában az ismert és szeretett péktermékek mellett gondoltak az új étkezési formák rajongóira, hiszen paleo és vegán termékek is rendelkezésre állnak. A színes macaronok mellett elcsábulhatunk egy belga gofritól, egy szelet tortától vagy süteménytől. A helyben készült meleg ételek sorában is sok finomságot találhatunk, de érdemes kipróbálni a leveseket, pizzákat és egyéb könnyű ételeket is, melyek szintén újdonságot jelentenek.

Az üzlet környékbeli kézműves termelőknek is teret ad. Limonádék, a Pannonhalmi Apátság borai, sörei mellett pezsgő is szerepel a kínálatban.

Fotó: Kerekes István

Az ETO parkban lévő mintabolt hétfőtől péntekig 7-20 óra között, szombaton és vasárnap 7-18 óra között fogadja a betérő vendégeket.

A Lipóti Pékség története egészen 1992-ig nyúlik vissza. Az akkor négy fővel és pár kisfalusi beszállítási ponttal startoló vállalkozás mára hazánk egyik meghatározó sütőipari vállalattá nőtte ki magát. Az apró kis manufaktúrával fejlődve harminc év alatt háromszáz mintaboltot és egyéb értékesítési pontokat ellátó kereskedelmi hálózatban kaphatóak a Lipóti márkanévvel jelzett termékek. Harminc év alatt számos olyan termék kelt életre lisztből, vízből, kovászból és sóból a Lipóti innovációs központban, mint a Lipóti parasztkenyér, az Erdélyi pityókás kenyér, a Fittness croissant, vagy az évek óta taroló Lipóti nosztalgia kifli.

Tradíció és innováció! Szerethető és megfizethető terméket kell gyártani, amely barátja idősnek, fiatalnak, családnak, egyedülállónak és a mai világban a pénztárcának is. A Lipóti termékek ma már nem csupán Lipóton, hanem Tatabányán, Szombathelyen, Marcaliban, Nagyatádon, Ajkán, Kecskeméten, Sárospatakon, Kazincbarcikán készülnek. Ezen gyárak automatizálása folyamatban van, a harmincadik születésnapra pedig átadásra került a Hatvanban található Közép-európai szemmel is jelentős kapacitással bíró, 21.000 nm alapterületű sütőüzem.

Innovatív megoldásokkal, trendeket követő termékfejlesztéssel, modern és egyben környezetbarát technológiával készülő Lipóti termékek még mindig a legmagasabb minőségű alapanyagok felhasználása mellett várják az édeset vagy sósat, a klasszikus vagy trendi terméket ropogtatni vágyókat.