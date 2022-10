Bútorlapok, lapszabászat, élzárás – aki készített már bútort, annak jó eséllyel a Ternyák Trade jut az eszébe. Az idén a harmincadik születésnapját ünneplő győri cég telephelyén hetente akár többkamionnyi ajtófront fordul meg − ezt a nagyságrendet Ternyák László, a cég tulajdonosa a saját bevallása szerint el sem tudta képzelni a három évtizeddel ezelőtti induláskor.

„A forgalmunk 60 százalékát az asztalos partnereink kiszolgálása adja, akiknek nemcsak bútorlapot, hanem számos kapcsolódó szolgáltatást is nyújtunk, az élzárástól a lapszabászaton át a CNC-megmunkálásig. Ez tesz minket a környéken a legsokoldalúbb hasonló profilú vállalkozássá, és persze a kiszolgálás: nekünk a kis vevő is ugyanolyan fontos, mint a nagy tételben vásárló, s megpróbáljuk teljesíteni az egyedi igényeket is. Nem az a célunk, hogy minden üzleten hatalmas hasznunk legyen, hisszük, hogy hosszú távon az is megtérül, ha a vásárlók visszatérnek hozzánk” − mondja Ternyák László.

Ehhez több mint százféle bútorlapot kínál a cég, a raktárába 15 kamionnyi áru fér, nem csoda hát, hogy az utóbbi időszak legnagyobb fejlesztése egy okos raktárkezelési rendszer bevezetése volt, amely segít optimalizálni a tárolást. A több tízmillió forintos beruházásnak köszönhetően tavasz óta a robotizált berendezés segít abban, hogy a lehető legkevesebb élőerővel, a lehető leggyorsabban, az éppen aktuális forgalomhoz igazodva legyenek hozzáférhetőek a termékek. Hamarosan pedig érkezik az új, automata táblafelosztó gép, amely még gördülékenyebbé teszi a munkát.

Ternyák László

Az építőipar szárnyalása a Presztízs díjas Ternyák Trade forgalmán is meglátszik: a tavalyi évi eredményét már biztosan meghaladja a 33 főt foglalkoztató vállalkozás. Sőt, az ajtófrontok forgalmazását tekintve országosan is benne van az első háromban. A sikerből a cégalapító fiának konyhabútor-stúdiója is részesül, amely tökéletesen beleillik a „családi portfólióba”, családon belül egyesítve a tervezés és a bútorkészítés minden lépését, ezzel igény szerint komplex szolgáltatást nyújtva. Annak ellenére, hogy a piacon senki nem tudja, mit hoz az előttünk álló nehéz időszak, Ternyák László optimistán néz a jövőbe.

„Mindig úgy dolgoztam, hogy fel voltam készülve egy váratlan krízisre, kellő tartalékkal vágtam neki a következő lépéseknek. A 2008-as válság megrengette a céget, de azt is túléltük – sőt, sikeresebbek vagyunk, mint valaha −, az akkorinál sokkal stabilabb a helyzetünk, megerősödtek az alapok, ezért bizakodó vagyok” − mondja Ternyák László. (X)