Nappal és éjszaka: modern kanapéágyak multifunkcionális terekbe

Sokunk számára a nappali az otthonunk szíve. Kisebb lakás esetén azonban a nappali multifunkcionális térként is szolgál: akár állandó jelleggel éjszakánként hálószobává, vagy praktikus megoldásként csak alkalmi jelleggel vendégszobává alakul. A többcélú tereket nehéz berendezni, akár egy kisebb, akár egy nagyobb, egyterű kialakítású lakásról van szó, sokszor nehéz megtalálni a legjobb kanapét egy többfunkciós szobához. Egy modern matracos kanapé gyakran praktikus kiegészítője a multifunkciós lakótereknek, kényelmes helyet kínálva kedves vendégeinknek. Kevesebb helyet foglal, mint egy plusz vendégszoba, és nagyobb kényelmet kínál, mint egy felfújható ágy.

Foto: Asti kanapéágy - kanape-shop.hu

Milyen legyen a bútorválasztás multifunkcionális nappali helyiségekben?

A multifunkcionális nappali dekorációjának legkritikusabb pontja a megfelelő bútorválasztás. Mindenekelőtt a szoba nagy részét elfoglaló ülőbútor kiválasztásával javasoljuk a berendezés megkezdését. Kis lakásokba való ülőbútorok kiválasztásakor érdemes a túl sok helyet foglaló többrészes és nagyméretű ülőgarnitúra helyett a kisebb sarokgarnitúrák felé fordulni. A gyakran figyelmen kívül hagyott, nem kis részben a múlt nem hízelgő dizájnjuknak köszönhetően a modern kanapéágyak kombinálják a nappalról éjszakára alkalmazkodó funkcionalitást a modern kanapéktól elvárható elegáns stílussal. Az új típusú kanapéágyak eleganciájának és könnyedségének demonstrálására három belső stílust hoztunk létre, amelyek tökéletesek a kis helyekre.

Nincs kompromisszum a kényelem terén

Ha kanapénkat rendszeresen kanapéként és ágyként is használjuk, akkor nem kell kompromisszumot kötnünk a kényelem terén. A mai modern matracos kanapék mindennapos alvásra is tökéletesek, melyek prémium ülési kényelmet nyújtanak, de nagyon könnyedén, kényelmes franciaággyá is kinyithatóak.

Alkalmankénti, vagy állandó alvásra való használatra egy egyszerűen összecsukható kanapé lehet a válasz az imáinkra. Ezek a sokoldalú ülőgarnitúrák kényelmes ülőhelyet biztosítanak, de pillanatok alatt ággyá változnak. Sokféle stílusban és kivitelben megtalálhatjuk ezt a stílusú ülőbútort, melyek számos kárpitozási lehetőséggel kaphatók, így biztosan megtalálhatjuk a szobánkba illőt.

A Nova System kanapéágyak használata rendkívül egyszerű, csupán két-három mozdulattal kényelmes ágyat varázsolhatunk kanapénkból.

A matrac meghatározza az alvás minőségét

Néha kénytelenek vagyunk olcsó kanapét vásárolni anyagi okok miatt. De tudni érdemes, hogy a matrac és a jó közérzet szorosan összefügg. Az olcsó kanapéágyak kanapématracai kemények és vékonyak. Emiatt a test éjszakai fekvéskor meggörbülhet, ami hatással van az ízületekre és az izmokra. Az eredmény hátfájás lesz a gerinc éjszakai hajlított testtartása miatt. Ez a felsőtestben és a lábakban fokozott izomgörcsökhöz is vezethet. Az alvás ilyen esetben gyakran megszakadhat éjszaka, ami gyakran vezet napközbeni fáradtsághoz, amely korlátozza a teljesítményünket is.

Ezért matrac kényelmére érdemes nagy figyelmet fordítani, mely a benne lévő anyagnak megfelelően a legtöbb helyen individuálisan választható: hideghabos, memory foam vagy ProGel habos lehetőségek közül is választhatunk.

Foto: Galla ágyazható ágyneműtartós sarokgarnitúra. Kanape-shop.hu

A kanapéágy matracának szélessége az igényeknek, és rendelkezésre álló hely függvényében választható: a 120X200 cm fekvőfelületű matracok kényelmes egyszemélyes, míg a 140X200 cm es matracok már két főnek is elegendő helyet biztosítanak. Amennyiben 2 fő részére is kényelmes fekhelyet szeretnénk, akkor feltétlenül javasoljuk egy 160X200 cm fekvőfelületű matraccal rendelkező kanapéágy beszerzését.

(x)