Vajon milyen divatos férfi kabátokat érdemes preferálni a 2022–2023-as őszi-téli szezonban? A tervezők idén igazán stílusos választékot kínálnak anyagok, színek és minták tekintetében egyaránt. Az univerzális sötétkék és fekete férfi dzsekik nem veszítenek népszerűségükből, de a trendek a színekkel való kísérletezésre ösztönöznek. Mit szólnál egy mustár, lila, piros vagy narancssárga modellhez? 2022–2023 őszén és telén minden kihágás megengedett! Ugyanez vonatkozik az idén is előtérbe kerülő mintákra, közvetlenül a színek után. A kifutókon kockás, terepszínű, csíkos és geometrikus mintás kabátokat láthattunk, de a trendeknek megfelelő férfi felsőruházat tetszőleges mértékben borítható feliratokkal is. A legdivatosabb őszi-téli férfi kabátok a bőr, a steppelt, a pehely és a farmer. Rajtuk kívül még a népszerű bomberekre, az időtálló harringtonokra és a praktikus széldzsekikre is fogadhatsz. Az alábbi linken az Answear.hu összegyűjtötte számodra a 2022/2023-as őszi és téli férfi kabátok top kínálatát: https://answear.hu/k/ferfi/ruhazat/kabatok-es-dzsekik. Válogass kedvedre!

Neked melyik klasszikus a kedvenced?

Milyenek lennének a trendek ikonikus klasszikusok nélkül? A farmerdzseki évek óta hatalmas rajongótáborral büszkélkedhet, mind a divattal kísérletező, mind a klasszikusokat választó srácok körében. A férfi átmeneti farmerdzsekik XXL méretre váltanak ebben a szezonban. Az oversize modellek mellett választhatunk testhezálló, regular szabású, kopott anyagú modellt, és nagyon menők a feliratok is a hátoldalon. A divatos steppelt kabátok nem csupán a 2022–2023-as őszi és téli szezon ajánlatai, és a látszat csal: nagyfokú melegséggel és kényelemmel lepnek meg. Elég kombinálni az univerzális varrásokat egy erősebb színnel vagy egy szokatlan szabással, hogy az új átmeneti férfi kabát úgy nézzen ki, mint a prémium márkakollekció legújabb modellje. Speciális feladatokhoz keresel férfi felsőruházatot? Akkor ajánljuk a steppelt sport- és orkánkabátokat a férfi kollekcióból. Nekik köszönhetően semmilyen időjárás nem akadályozhat meg abban, hogy elhagyhasd a házat. A klasszikusok kedvelőinek egyszerű felsőruházatot ajánlunk fekete, szürke vagy sötétkék árnyalatokban. A trendek követőinek viszont érdemes erős színű férfi télikabátokat és túlméretezett tollkabátokat választani. Inkább a stílust választod? Akkor biztosan tetszeni fognak az elegáns férfi kabátok. Az ajánlott szabást kettős rögzítés és kabátszerű szabás jellemzi. Ennek köszönhetően akár duettben is viselhető üzleti és esti stilizációkkal. Ebben az esetben a legjobb választás a kockás vagy halszálkás felsőruházat, azaz a formális dress code-nak megfelelő nyomatok.