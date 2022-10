Jó alapokkal vág neki a jövő évnek a Tutti; a hétmilliárd forintot megközelítő árbevétele és húsz százalék feletti növekedése a jelenlegi nehéz helyzetben is bizakodásra ad okot. Prohászka Andrea ügyvezető szerint a mostani „polikrízis”, amelyben az energiaárak növekedése éppúgy benne van, mint a csomagoló- és alapanyagok árának elszabadulása, lehetőséget is jelent a vállalatnak.

„Az olyan vállalatok, mint a Tutti, amelyek tőkeerősek és változatos termékpalettával rendelkeznek, valamint rugalmasan tudnak reagálni a piac változásaira, jól is kijöhetnek egy krízisből, ahogy az a 2008-as válság idején meg is történt velünk. Egy ilyen helyzetben mindig tisztul a piac, sokan eltűnnek a versenytársaink közül” – mondja a cégvezető.

A táplálékkiegészítők immár a Tutti árbevételének felét adják.

A Tutti Kft. egyik nagy erőssége a rendkívül változatos és széles termékpaletta: a több mint 1.500 árucikk között a fagylaltporok és a cég ikonikus holland kakaópora mellett italautomata-töltőanyagok és cukrászipari alapanyagok is megtalálhatók, nemcsak saját márkanév alatt, hanem nagy áruházláncok saját márkás termékeiként is. Akárcsak a táplálékkiegészítők, amelyek egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a tuttis „tortából”: immár a cég árbevételének fele ezekből származik. Ezt a vonalat képviseli a 2020-ban indult prémium BodySelect márka is, amelyben fehérjeporok és más sporttápszerek mellett a többi között kollagénkészítmények is szerepelnek.

„Ezek iránt az úgynevezett nutrikozmetikumok és a fogyókúrás étrendkiegészítők iránt ugrásszerűen nő a kereslet. Ezen a piacon is megvetettük a lábunkat, sőt, a közelmúltban két sikeres márkát is megvásároltunk” − árulja el Prohászka Andrea. „A siker egyik titka − teszi hozzá − a vállalat nagyszerű termékfejlesztő és kereskedőcsapata, amely folyamatosan követi az étrendkiegészítők gyorsan változó trendjeit.”

A fenti termékeket a Tutti nagyrészt webshopon keresztül értékesíti, amelyből a jelenlegi három különböző profilú mellett jövőre egy negyedik is elindul. A fejlesztések másik nagy iránya, a Tutti Kft. működésének komoly stratégiai eleme továbbra is az export lesz; a cég termékei 60 országban vannak jelen.

