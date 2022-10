A szülők számára nem ismeretlen jelenség, hogy egy hosszú és kimerítő hétköznap után a lurkók fáradtak, kedvetlenek, nincs hangulatuk semmihez. Ezzel párhuzamosan viszont ott van az a felnőttekre nehezedő nyomás is, hogy a saját fejlődésük érdekében különórákra és különböző délutáni vagy esti foglalkozásokra hordják az enervált csemetéiket, akiket már csak a Lego játékok doboza és a kedvenc rajzfilmjük érdekel.

Töltsük feltöltő programokkal a nap további részét!

Mi lehet akkor a jó megoldás? Hogyan találjuk meg az egészséges egyensúlyt gyermekünk fejlesztése és túlhajszolása között? A gyerekeket valóban óriási mentális terhelés éri a tanórák során. Teljesen természetes, hogy a folyamatos koncentráció, szabályrendszer és számonkérés délutánra kimeríti őket. Ezért lehet, hogy a plusz matekóra vagy nyelvtanulás nem segíti kellőképpen a fejlődésüket, de ez nem jelenti azt, hogy a nap további részét passzív tevékenységgel, a képernyő előtt kell tölteniük!

Számos olyan programlehetőség áll ugyanis rendelkezésünkre, amikkel kiaknázhatjuk a gyerekek titkos erőforrásait (Bizony, a látszat ellenére van olyan energiatartalékuk, amit nem használnak el az iskolában!), és a készségeiket is fejleszthetjük anélkül, hogy unatkoznának közben.

Íme néhány tipp, amivel megmenthetjük a kedvetlen hétköznap délutánokat!

Fotó: Canva.com

Mozgásból sosem elég!

A gyerekek fáradtsága sokszor becsapós: szellemileg valóban túlhajszoltak, de a mozgásigényüket a legtöbb iskolai napon egyáltalán nem tudják kielégíteni. Így bátran szervezzünk nagy családi sétát, kutyasétáltatást, játszóterezést délutánra! A szervezett edzéseket is kipróbálhatjuk: arra figyeljünk, hogy találjuk meg a gyerekhez illő mozgásformát és edzőt vagy csapatot. Fontos, hogy jól érezze magát a foglalkozáson, és szívesen induljon el!

Nagyon is hasznos programot ad a Lego gyerekeknek!

A csendes, molyolós játékoknak is megvan a maguk haszna, sőt, sokszor észrevétlenül többet is fejlődik közben a gyerek, mintha erőltetnénk a tanórák utáni továbbképzést. A gyerek Lego például – mint az építőjátékok nagy része – kiválóan fejleszti a kézügyességet, a koncentrációs készséget, a stratégiai gondolkodást, és nem meglepő módon a kreativitást is. Egy Lego duplo készlet segítségével pedig a kistesó is becsatlakozhat a közös játékba!

Dolgozzuk fel a nap történéseit alkotáson keresztül!

Ha a “Mi volt ma az iskolában?” kérdésre általában nálatok is egy jelentőségteljes “Semmi” a válasz, ne hagyjátok annyiban, csak forduljatok kreatívabb élménymegosztós módszerekhez! Rajzoljatok, fessetek közösen, és mindenki vizuálisan mutassa meg, mi volt a legjobb pillanat a napjában, mi az, ami kihívást jelentett, és mi foglalkoztatja most is az aznapi történések közül. Ha a gyerkőc kicsit aktívabb kedvében van, a kedvenc bábok, plüssök bevonásával szerepjátékokon keresztül is feldolgozhatjátok az eseményeket.

Fotó: Canva.com

Csapjunk családi társaspartit!

A minőségi együtt töltött időnél nincs jobb program: vegyük elő a család kedvenc társasát és kártyajátékát, és indulhat a játék! Maga a közös élmény is éppen elég motiváció, de megsúgjuk, hogy társasozás közben észrevétlenül fejleszthetjük a kicsik logikai gondolkodását és szociális készségeit is!

Töltsük együtt a képernyőidőt is!

Vannak azok a napok, amikor sem a kicsiknek, sem a nagyoknak nincs energiájuk az aktív időtöltéshez, legyen az bármilyen hasznos is. Nincs ezzel semmi baj, de ha a tévé távirányító, vagy a streaming szolgáltató ikonja felé indul a kezünk, igyekezzünk olyan műsort választani, amit együtt nézhetünk, és egy jót beszélgethetünk is róla. A lefekvés előtti órákban pedig mindenképpen kerüljük a monitorok és képernyők kék fényeit: helyette kerüljön elő gyerekkorunk kedvence, a diavetítő! A képekhez pedig akár mi is költhetünk alternatív történeteket!