A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat által öt éve létrehozott felzárkóztatási fórum azzal a céllal alakult, hogy feltérképezze a megye településein élő rászorulókat és az őket segítő szervezeteket, majd „összekösse” őket, hogy a segítő programok minél nagyobb mértékben elérjék a céljukat. A leginkább veszélyeztetettekhez tartoznak az idős-beteg emberek, a mozgásukban korlátozottak, az egyedülálló szülők, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők éppúgy, mint a fogyatékossággal élők, a romák vagy a mélyszegénységben élő családok.

Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke elmondta: megyénk országos viszonylatban jó helyzetben van, köszönhetően a kedvező anyagiaknak és a jól kiépített ellátórendszernek, de itt is bőven van tennivaló. Mindenhol előfordul például, hogy a segítség nem jut el az őket megilletőkhöz, gyakran olyan okok miatt, amelyekre talán nem is gondolnánk. Például egy mozgásában akadályozott ember nem képes hivatali ügyeket intézni, mert egyszerűen nem tud kimozdulni otthonról, vagy valaki azért nem jut információhoz a különböző ellátásokról, mert nincs internet-hozzáférése vagy megfelelő tudása a tájékozódáshoz…

A felzárkóztatási fórum megalakulásakor a megyei önkormányzat a többi között arra volt kíváncsi, van-e szolgáltatáshiány a megyében, vagy csak az elérhetőség javítására van szükség. A koordinációs testület tagja minden olyan szervezet, amely érintett a felzárkóztatáspolitikában; ilyenek a különböző képzőintézmények – például a szakképzési centrumok −, a kereskedelmi és iparkamara, a szociális szervezetek és a rendőrség. Együttműködnek civil szervezetekkel is, Németh Zoltán szerint ugyanis „az állam számos felzárkóztatási programot finanszíroz, de tény, hogy ez a terület nem működne civil szervezetek és magánadományozók nélkül, s minden eredménye jó példája a társadalmi összefogásnak”.

A fórum tagjainak képviselői a rendszeres üléseken egyeztetik azokat a módszereket, lehetőségeket, amelyek segítséget jelenthetnek a rászorulóknak. Ilyen a többi között a leszakadó gyerekeket oktató Tanoda program, a fiatalokat megcélzó iskolai felzárkóztató programok vagy a 16. életévüket betöltött, de a nyolc általánost be nem fejezett fiataloknak szóló Dobbantó program. Az utóbbiban részt vevők egyénre szabott felzárkóztatásban részesülnek, a szükséges ideig, tantárgyak helyett a készségfejlesztésre fókuszálva, hogy képesek legyenek továbblépni. A program segítségével később becsatlakozhatnak valamilyen gyakorlati képzésbe, részszakmát tanulhatnak vagy akár ingyenesen szakmát szerezhetnek a felnőttképzés keretében.

„Ez egy rendkívül drága program, de minden egyes ember számít, és mindenkinek kell adni egy esélyt, aki a családja anyagi lehetőségei, a származása vagy a családi minta hiánya miatt leszakad a többségi társadalomtól. Az is tény, hogy egy gyerek megmentése az elkallódástól mindig olcsóbb, mint hagyni, hogy élete végéig a szociális ellátórendszerre szoruljon, esetleg a bűnözés útjára lépjen… Ha képessé teszünk valakit arra, hogy önálló életet éljen, hogy ellássa magát és a családját, az nemcsak függetlenséget, hanem tartást is ad az embernek, aki így hasznos tagja lehet a társadalomnak” – magyarázta Németh Zoltán

Egymástól is tanulnak

A felzárkóztatási fórum nagyszerű terepe annak is, hogy a tagjai megosszák egymással a jó tapasztalatokat, megoldásokat, sőt, egy-egy helyi kezdeményezés akár országos szintre is eljuthat. Annál is inkább, mert minden ülésen jelen van a szakminisztérium képviselője, akinek rálátása van az országos állapotokra és lehetőségekre is. Megyénken kívül is felfigyeltek például az úgynevezett orientációs osztály intézményére, amely azoknak a tanulóknak szól, akiket nem vettek fel a megjelölt szakmai képzésre. Ők – a képességeikre koncentrálva és azokat kibontakoztatva – egyéni fejlesztést kaphatnak.

Hasznos együttműködések is létrejöttek az elmúlt években. Az egyes szervezetek egymásra találására jó példa – nem is egy van belőle −, hogy míg az egyik oldalon egy felzárkóztató képzési programra nem volt elég jelentkező, a másikon éppen képzési lehetőséget nem találtak a pártfogoltjaiknak a szakemberek...

„Mi összekapcsoljuk az érintetteket, hogy a lehetőségek és az igények találkozzanak” − mondja a megyei közgyűlés elnöke.

A felzárkóztató program része az is, hogy Németh Zoltán és a munkatársai meglátogatják a megye településeit, hogy feltérképezzék a helyi jellegzetességeket, illetve személyesen is találkozzanak a helyi szakemberekkel, döntéshozókkal. A problémák és a szolgáltatások ugyanis térségenként eltérőek lehetnek, ahogy a lehetséges megoldások is. Sokszor nem a pénzen, hanem az információn és a kommunikáción múlik, hogy eljut-e a segítség a rászorulókhoz.

Németh Zoltán szerint a testület munkájára − tekintve a világpolitikai és -gazdasági helyzetet − a jövőben még nagyobb szükség lesz.

„Bár a megyénkben a válság ellenére jelenleg is mindössze egy százalék körüli a munkanélküliségi ráta, ez a helyzet gyorsan és akár jelentősen is megváltozhat. Annál is inkább, mert sok az ország többi részéről betelepülő lakos, akik különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak: nincsenek a környéken rokonaik, nincs körülöttük segítő baráti-kapcsolati háló, és általában saját ingatlanjuk sincs, ezért egy váratlan esemény – például a munkahely elvesztése − kilátástalan helyzetbe sodorja őket. A viszonylagos jólét, amelyben élünk, törékeny lábakon áll, amit az is tetéz, hogy a pénzügyi tudatosság hiánya sok családnál további kockázatot jelent” – mondja Németh Zoltán.