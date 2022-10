A Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskolája a térség egyik legszínvonalasabb alapfokú oktatási intézményeként az országos átlagot jóval meghaladó eredményeket ér el a kompetenciavizsgálatokon, diákjai nagyszerű teljesítményt nyújtanak a versenyeken, de a tanulás mellett a művészet, a sport és a környezetvédelem területén is jeleskednek. A fenntartó egyetem szándéka, hogy a gyakorló legyen az ország leginnovatívabb iskolája, és valódi élmények útján adjon korszerű tudást már az általános iskolás korosztálynak is.

E stratégiai program megvalósítása mellett a Széchenyi István Egyetem az iskolaépület teljes felújításának lehetőségét is kereste. Ez végül európai uniós támogatással valósulhat meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból, a „Komplex infrastruktúra és eszközállomány fejlesztés a SZE és az ELTE gyakorló iskoláiban” című nyertes pályázat (EFOP−4.2.3−22−2022−00012) révén. A közös projekt teljes költsége 1,77 milliárd forint, amelyből a Széchenyi-egyetem 451 millió forintot nyert el a saját beruházására.

„Az Öveges-iskola a 2016-os integrációt követően került az egyetemünkhöz, s akkor azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy ez legyen a térség legjobb általános iskolája. Ennek érdekében átfogó fejlesztési programot indítottunk. Megterveztük, hogy ehhez milyen infrastrukturális fejlesztésekre lenne szükség – hiszen az épület több szempontból is felújításra érett –, másrészt pedig jelentős szakmai, módszertani programot indítottunk útjára” – fogalmazott dr. Kovács Zsolt, a Széchenyi István Egyetem kancellárja. Hozzátette: a fejlesztés révén a diákok a legújabb, gyakorlatorientált, élményalapú módszerek segítségével tanulhatnak, az itt dolgozó pedagógusok 21. századi körülmények között dolgozhatnak, míg a Széchenyi-egyetem

Apáczai-karának tanító- és gyógypedagógia szakos hallgatói egy nívós iskolában, újszerű módszertant megismerve szerezhetnek gyakorlatot. A Mobilis Interaktív Kiállítási Központ részvételével olyan innovatív elemekkel bővül az oktatás, mint a LEGO-robot-programozás vagy a digitális technológiák alkalmazása, a tananyag gyakorlati kísérletekkel való alátámasztása.

„Az elmúlt hét év során már több felújítási munkát elvégeztünk a gyakorlóiskolában, de az Eötvös Lóránd Tudományegyetemmel közös, sikeres pályázatunk minden eddiginél jelentősebb, komplex fejlesztést eredményez. Köszönjük a kormányzatnak, hogy mindezt lehetővé tette számunkra” – emelte ki a kancellár. Mint mondta, nagyon fontos, hogy a munkálatok során nagyszabású energetikai fejlesztés is megvalósul, amely az energiaválság közepette sokat jelent a fenntartható működés szempontjából.

A felújítás során tehát elvégzik az épület energetikai korszerűsítésének első ütemét, amely a nyílászárók részleges cseréjét, épületgépészeti felújításokat, radiátorcseréket, napelemes rendszer kialakítását és a padlásfödém szigetelését is magában foglalja. Emellett hűtési-fűtési rendszereket, köztük az informatikai terem klimatizálását is kiépítik. Több helyiségben történik árnyékolás, burkolatcsere, továbbá a tornatermet és az öltözőket is felújítják.

A beruházásban megtörténik a sportudvar árnyékolása, a hátsó udvar felújítása, és akadálymentesítés is szolgálja az épület korszerű működését. Az eszközbeszerzés keretében tantermi bútorokkal, tornatermi eszközökkel, interaktív táblákkal, asztali számítógépekkel és egyéb informatikai eszközökkel gazdagodik az intézmény.

„Az iskola egy több mint százéves épületben működik, az 1894–95-ös tanévben már oktatás folyt benne. Az idők során több állagmegóvás történt, a legutóbbi felújítás 2018 nyarán már a Széchenyi István Egyetem jóvoltából valósulhatott meg közel 150 milliós európai uniós támogatásból” – mondta el a kérdésünkre Némethyné Toldy Gizella, a gyakorlóiskola igazgatója. Hozzátette: az egyetem folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével még korszerűbbé tehető az intézmény.

„Nagy megnyugvást jelent, hogy a fenntartónk a mai bizonytalan gazdasági helyzetben is vállalta a zavartalan jelenléti oktatás biztosítását” – hangsúlyozta az igazgató asszony. Kifejtette: közös cél, hogy a gyakorlóiskola innovatív, magas színvonalon oktató intézmény legyen, amely minden szempontból megfelel a mai kor elvárásainak, megfelelő tanulási környezetet és munkakörülményeket biztosítva a diákok, a jelenlegi és a leendő tanárok, tanítószakos hallgatók számára.

„Ez az utóbbi 30 év legnagyobb volumenű felújítása az intézményünkben. A több mint négyszáz tanulóval rendelkező iskola minden dolgozója, diákja és szülői közössége nevében köszönjük az egyetem segítő és támogató hozzáállását” – zárta Némethyné Toldy Gizella igazgató asszony.