Emlékezetes projektekben bővelkedik Kassainé Kirchner Gabriella pályafutása.

Harminc év szakmai tapasztalatának és a munkához való hozzáállásának esszenciáját tartalmazza az interjúnk, beleértve a kihívást, csapatmunkát és elköteleződést – amelyek nélkül talán nincs is építőipar.

Kassainé Kirchner Gabriella okleveles építőmérnök nevéhez számos jelentős projekt fűződik; szakmai pályafutása, eredményei elismeréseként 2022 márciusában Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetéssel jutalmazták, jelentős műemlék épületek és kastélyok rekonstrukciós munkájában végzett, értékmentő szakmai tevékenységéért. A munkájához, az épületekhez fűződő kapcsolatáról kérdeztük.

Nőként helytállni egy férfias szakmában

Kassainé Kirchner Gabriella nem cáfolja azt a feltételezést, miszerint az építőipar, a mérnökvilág férfias szakma, ahol nem könnyű helytállnia egy nőnek. Sajnos a nemi sztereotípiák még mindig élnek, talán ezért is ritka látvány a munkaterepen dolgozó női szakember. Habár Gabriella már harminc éve „él a szakmában”, még mindig előfordul, bizonyítania kell a szerepét mások előtt.

„Ha valaki egyszer már letett valamit az asztalra, jobban elfogadják – de ezt külön-külön mindegy egyes projektnél el kell érni. Nem a cégnél kell bizonyítanom folyamatosan, hanem például a megrendelőknél; régebben előfordult, hogy egy egyeztetésen azt hitték, én vagyok a jegyzőkönyvvezető…”

A női építőmérnökök dolga tehát nem egyszerű, de úgy véli, vannak olyan női erények, amelyekkel még jobban is boldogulhat férfi társainál.

„Nőként az ember sokkal fogékonyabb a határvonalakra: érzi, meddig mehet el, mikor kell engedni vagy éppen határozottnak lenni. Nőként talán jobban érezzük az emberi rezgéseket, figyelünk a belső hangunkra – ez nagy segítség lehet a munkánk során.”

Kassainé Kirchner Gabriella okleveles építőmérnök, a WHB projektigazgatója. Fotós: Erdei Mihály

Egyformán rajong minden épületért

A WHB projektigazgatójának szakmai szerénységét, alázatát mutatja, hogy a márciusban átvett Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetését nem az egyéni, hanem a csapat sikerének könyveli el, hiszen tudja, minden egyes projekt komoly csapatmunka. Megjegyzi, egyre kevesebb fiatal mérnök találkozik hagyományos építési módszerekkel, pedig az igazi szakma ezekben az épületekben rejlik, nem pedig a gyors-

építéssel vagy előregyártott vasbeton-, illetve acélszerkezetek alkalmazásával felépült ipari csarnokokban és bevásárlóközpontokban.

Habár a hagyományos építészet közelebb áll Kassainé Kirchner Gabriellához, az épületek iránti rajongása egyforma – legyen szó műemlék épületről vagy modern irodaházról.

„Mindegyik épületben megtalálom a szépséget, számomra mindig az a fontos, amelyiken éppen dolgozom, legyen az parkolóház vagy kastély. Mindegyik projektben megtalálom azt a különlegességet, szépséget, egyediséget, amiről elmondható, hogy más, mint a többi, még a harmincéves szakmai tapasztalattal is.”

Emlékezetes feladatok

Jövőre lesz tíz éve, hogy Kassainé Kirchner Gabriella a WHB-hoz került. Előtte dolgozott kisebb és nagyobb cégeknél, hét évig egy Magyarországon is jól ismert, multinacionális építőipari vállalat munkatársa volt, ám az ott uralkodó munkakörnyezetet nem érezte sajátjának.

„A multicég-koncepció és -szemlélet nem nekem való; hiába dolgozhattam igazán szép projekteken, úgy éreztem, felőrölnek a projekten kívüli feladatok. Ebben a rendszerben viszont, ami most körülvesz a WHB-nál, igazán magamra találtam. Itt valóban a projektekkel foglalkozhatok, nem pedig a multivállalat által előírt különféle előírásokkal és szabályokkal. Az építőmérnök azt szereti, amikor egyszerűen csak hagyják dolgozni. Bürokratikus dolgok intézése helyett inkább terepen, esőben, bakancsban bizonyít.”

A projektigazgató emlékezetes és kiemelkedő munkáinak se szeri, se száma. A projektek közül − a példa kedvéért − hármat emelt ki.

A győri Dunakapu téri mélygarázs és terület rendezése a különleges milánói módszerrel készült, azaz egy közbenső támasztófödémet hoztak létre, így kerülhettek a szakemberek a födém alá, és szedhették ki a földet. A munkálatok során régi várfalakra bukkantak, köztük egy kijáróval a Dunára, amelyen keresztül menekítették a lakosságot a törökök elől.

A győri evangélikus sziget, azaz az Insula Lutherana építése a maga nyolc-kilenc projektrészével különleges helyet foglal el Gabriella szívében. Itt egy olyan lelkészigazgatóval dolgozhatott együtt, aki rendkívül konstruktív szemlélettel és rugalmasan közelítette meg a problémákat − ez a hozzáállás előremutató volt a projekt szempontjából.

A Bodajki Vadászkastély pedig a jövőbe mutató megoldásaival lopta be magát az építőmérnök szívébe: olyan anyagokat és technológiákat alkalmaztak a felújítás során, amelyek nem is 21., hanem 22. századi minőségűek. Az úgynevezett vetített padló alkalmazása például a látogatót gyakorlatilag „bevetítette” a vadvonulásba, az i-re pedig a kastélyban és a kertjében megtekinthető vadászati kiállítás élményalapú megközelítése tette fel a pontot. Kihívások is szép számmal akadtak a rekonstrukció során, például meg kellett volna tartani a korábbi lépcsőelemeket − vagyis kibontani, majd visszaépíteni azokat −, ám ez lehetetlen küldetésnek bizonyult. Ezért vasbeton maggal, ám a régi kort idéző süttői mészkőből épült meg a lépcső.

A fentiek fényében nem meglepő, hogy a Bodajki Vadász-kastélyt jelölték a 2022. évi Építőipari Nívódíj pályázaton műemlék-helyreállítás, építmény-rehabilitáció kategóriában, illetve benevezték a XXIV. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatra, ahogyan az Insula Lutherana épületegyüttesét is.

A Bodajki Vadászkastély az egyike a projektigazgató emlékezetes és kiemelkedő munkáinak.



Problémák közepette sem szabad elveszíteni a hitet

A rekonstrukciós beruházások ideje zajlik, nagyon sok műemlék épület felújítása valósult vagy valósul meg a közeljövőben hazánkban. Habár gyönyörű feladat elnyerni és újjáépíteni egy mára romokban létező, egykor szebb napokat látott ingatlant, kétségkívül óriási feladat, illetve kihívás a megvalósítása.

„A felújítások rákfenéje, amikor a munkálatok kezdetén kiderül, még rosszabb állapotban van az épület, mint amilyennek látszott... Csak amikor a statikai átalakítások/megerősítések lezárulnak, és már túl vagyunk a bontásokon, vagyis megindulhatnak a szakipari, illetve építészeti munkák, akkor kezdhetünk reménykedni, hogy ebből valóban lesz ép épület. Azt a bizonyos fényt az alagút végén tényleg csak a legvégén pillantjuk meg” − árulja el a szakember.

Sokszor előfordul olyan eset is, hogy a tervek nem megfelelőek, és a szakemberek rögtönzésre kényszerülnek a helyszínen.

„Ez az igazi mérnöki munka. Ha minden terv jó lenne, és mindent ugyanúgy meg lehetne építeni, ahogyan a terveken szerepel, akkor gyakorlatilag favágómunkát végeznénk” − mondja Gabriella, aki szerint a felújítással járó problémák során nem szabad elveszíteni a hitet, hogy sikerül elérni a kitűzött célt, vagyis új életet lehelni egy leharcolt épületbe.

Kassainé Kirchner Gabriella a kőszegi volt MÁV Gyermekotthon projektjén dolgozik jelenleg, ahol új tudásközpont jön létre. Az átalakítást és a felújítást követően az egykori gyermekotthon komplexumából a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, valamint a Pannon Egyetem Kőszegi Kampusza egy nemzetközi szintű tudásközpont kialakítását tervezi, kutató-fejlesztő laboratóriumokkal, előadótermekkel és vendégszobákkal.

„Nekem ezt az országot kell építenem”

A kisebb-nagyobb projektek kitöltik Gabriella életét; kezdetét veszi egy építés, majd véget ér – ahogyan az életünk minden mozzanata. Az építőmérnök azonban a projektek körüli emlékeket nem tudja lezárni az épület átadásával, azok vissza-visszatérnek, amikor arra jár és megpillantja az egykor a napjait meghatározó épületet – legyen az egy győri vagy pécsi létesítmény.

A férje szintén mérnökként dolgozik, ám a gyermekeik már nem követték a szüleik példáját. Az édesanyja álmát azonban ő teljesítette be azáltal, hogy mérnök lett.

„Édesanyámnak két álma volt: az egyik, hogy mérnök, a másik, hogy pedagógus legyen, de sajnos az ő szülei nem engedhették meg maguknak, hogy továbbtanuljon. A szüleim így minket, a gyerekeiket taníttatták. Mehettem volna külföldre is, de engem ez az ország taníttatott, így nekem ezt az országot kell építenem. Ez a szüleim iránti elkötelezettséget is mutatja, már csak miattuk is becsülettel és jól akarom végezni a munkámat.”

Ennyi kiemelkedő projekttel a háta mögött, vajon mit szeretne még elérni a szakmájában Kassainé Kirchner Gabriella?

„Annak örülnék, ha sok olyan fiatalt látnék magam körül, vagy akár kerülne ki a kezeink közül, akikre nyugodt szívvel rábízhatjuk ezt a szakmát. Ehhez elengedhetetlen az elhivatottság és a lelkesedés, ezek az igazi építőkövei a mi hivatásunknak – kívánom, hogy a fiatalok is ráérezzenek az ízére. A jelenlegi oktatási rendszer sajnos nem segíti a fiatalokat a gyakorlati tapasztalatok megszerzésében, a csapatszellem elsajátításában. Valahogy az idősebb generációban jobban benne van, hogy csapatban kell és lehet dolgozni – legalábbis ebben a szakmában mindenképp.” (x)