Az utóbbi hetekben számos lakossági kérdés érkezett a győri önkormányzathoz a Győri Ipari Park tervezett bővítésével kapcsolatban. Múlt heti cikkünkben közzétettük ezek egy részét a dr. Dézsi Csaba András polgármester által adott válaszokkal együtt, most következzen a kérdezz-felelek folytatása!

1. A partnerségi egyeztetés anyagában az szerepel, hogy a „város területén belül nincs más alkalmas vagy alkalmassá tehető terület a gazdasági tevékenységi célú beruházás céljára megvalósítható nagy kiterjedésű (legalább 150 hektár) egybefüggő területen, továbbá az esetleges bővítés lehetőségét is biztosító egyéb más területen a város közigazgatási határain belül”. A fenti bekezdés négy peremfeltételt tartalmaz: a területnek legalább 150 hektárnak és egybefüggőnek kell lennie, bővíthető legyen, egy város (jelen esetben Győr) közigazgatási területén belül legyen. Miért nem szerepel ezek között egyetlen környezetvédelmi feltétel sem? Miért termőföldeket kell lebetonozni, amikor ott vannak a művelésre alkalmatlan területek is, és a győrszentiváni területek az átlagosnál jobb minőségű termőföldek?

A város vezetése nem rendelkezik arra vonatkozó információval, hogy a győrszentiváni termőföldek minősége messze túlszárnyalná más termőföldek hasonló színvonalát. Ha valóban így lenne, Győr alighanem hosszú ideje agrárvárosként lenne ismert országszerte, nem pedig ipari és egyetemi városként. Az sem valószínű, hogy az ipari park bővítése miatt megszűnne a győrszentivániak lehetősége a mezőgazdasági tevékenység végzésére. Tény ugyanakkor, hogy a kijelölt terület a legalkalmasabb újabb ipari tevékenységek településünkre vonzásához – az ipari park évtizedek óta létezik, fejlődik, bővül ugyanazon a területen. Épp azt lenne nehéz megindokolni, hogy miért máshol tervezzen ipari jellegű bővítést a város.

2. Hogyan tudja garantálni az itt élők biztonságát, ha az átminősítés után Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának nincs beleszólása a gyárak betelepülésére vonatkozóan?

Nem települhet úgy Győrbe iparvállalat, hogy annak érkezéséhez ne lenne szükség a város vezetésének hozzájárulására. Nem ismert jelenleg, kik fognak betelepülni. Egy ilyen területre nemcsak gyárak, hanem szolgáltatóegységek − például logisztikai központ − is települhetnek. Mivel a területek tulajdonosa az önkormányzat lesz, ezért tulajdonosként el tudja dönteni, kinek ad el a területből, és kinek nem. Olyan gyár telepítését nem fogjuk engedni, amely reális veszélyt jelenthet a győri, ezen belül is a győrszentiváni emberek egészségére.

A polgármester szerint az ipari park fejlesztése az egész város érdeke, de ez nem mehet az élhető környezet rovására.

3. Számíthatunk-e arra, hogy képviselni fogja a véleményünket, a választói akaratunkat – miszerint elutasítjuk, hogy a gyermekeink, az iskoláink mellé potenciálisan veszélyes, szennyező gyár épüljön – mind a döntéseiben, mind a véleményalkotásában?

Ebben a kérdésben az az elszomorító sugalmazás van elrejtve, mintha eddig nem képviseltem volna a városunk polgárainak érdekeit. Egyértelműen az a válaszom, hogy eddig is így tettem, és a jövőben is számíthatnak rám a győriek.

Azt tudni kell, hogy minden tevékenység potenciálisan szennyező, nem csak a gyári. A mezőgazdasági, az ipari és a szolgáltatói tevékenység is szennyezhet, amelynek mértékét jogszabályi előírások szabályozzák a különböző kibocsátási határértékek meghatározásával, amelyek keretén belül működhetnek.

4. Ha kifejezzük azt, hogy nekünk mi fontos: a földünk és az egészségünk, akkor miért fontosabb mégis ez a beruházás?

Megismétlem: egyetlen gazdasági jellegű beruházás sem lehet fontosabb a győriek egészségénél! A beruházás, azaz a Győri Ipari Park fejlesztése egész Győr számára fontos. Közösségi érdekként kerül értékelésre az ipari park fejlesztése, az egészségügyi kérdések, a termőföld, a környezetvédelem, a közszolgáltatások biztosítása, az élhető, fenntartható város léte és még sok más elem. Ezeket összességében értékelve lehet dönteni minden esetben.

5. Foglalkozott-e a város azzal a kérdéssel, hogy a jelenlegi ipari park is jelentős terhelést ad a városnak közlekedési és lakhatási szempontból? Mit fognak ezekkel a problémákkal kezdeni, ha a kibővített ipari park területén is elkezdenek dolgozni az emberek?

Az ipari parki fejlesztéseknek mindig is az egyik legfontosabb kérdése a közlekedési infrastruktúra. Győr egyik legjobb közlekedési infrastrukturális ellátottsággal rendelkező része ez a földterület.

Közvetlen kiépített csomópontról megközelíthető az M1-es autópálya a keleti és nyugati kapcsolat biztosítására az ország határain túl is. Az észak−déli kapcsolatot a 813 sz. főút az M19-es autóút és a 14. sz. főút irányába megteremti, ezzel az északi régió országaiba közvetlen közúti eljutást biztosít.

A rendelkezésre álló utakat a teljes leterheléshez építették ki.

A vasúti csatlakozás lehetősége a meglévő pályaudvarok igénybevételével − mint Győr központi pályaudvar, Győr−GYSEV pályaudvar és Győr-teherpályaudvar − biztosítható. A legközelebbi logisztikai terminálok: CTG-terminál (Hűtőház út) és az ipari park északnyugati határán rendelkezésre állnak. A berakodási lehetőség szintén az ipari parkban biztosított. A területen igény szerint elhelyezhetők iparvágányok az 1. sz. vasúti fővonal mellett.

Repülőtéri kapcsolat a legközelebbi repülőtéren Péren (13 km) belföldi és nemzetközi személy-, illetve áruszállításra biztosított, továbbá nemzetközi repülőtéren − mint Pozsony (M1, M15, D2), Bécs (M1, A4) és Budapest (M1, M0) − elérhető.

Kikötő legközelebb Gönyűn (15 km) áll rendelkezésre.

A tömegközlekedés megoldott helyi és helyközi szinten is. A járatok igény szerint meghosszabbíthatók a terület felé.

6. Úgy tűnik, hogy az ipari park terjeszkedésére kijelölt terület nem teljesen átgondolt, koncepciótlan, csak az aktuális problémára nyújt rövid távú tervet. Kérdés: van egy hosszú távú várostervezési koncepció, ami alapján az ipari területet kijelölték?

Az ipari park létesítésekor − közel 30 éve − eldőlt az is, milyen irányba fog bővülni (keletre), mivel más irányba nem tud növekedni hosszú távon. Így nem mondható az, hogy ne egy régen meghozott döntés megvalósulásáról lenne szó, amikor az ipari park bővülése megtörtént és megtörténik a különböző bővülési ütemek során. Egyébként a Tibormajori úttól északra, a vasúttól délre elhelyezkedő területek mintegy tíz éve ipari területek, ami egyértelműsítette, merre lehet a továbbiakban bővülni.

7. A nyilatkozatok szerint hat lehetséges terület merült fel az ipari park bővítésének előkészítése során, és ez a most kijelölt tűnt a legjobbnak. A kérdésem, hogy 5.585 helyi lakos (a választópolgárok háromnegyede) tiltakozása után még mindig ez tűnik a legmegfelelőbb helyszínnek? Egy közösség életterének és 3.000−3.500 magyar család egészségének, valamint biztonságának veszélyeztetése nem gondolkodtatja-e el Önt, hogy vissza kellene lépni arra a pontra, ahol a döntés a helyszínről megszületett, és újragondolni, hogy van-e más olyan terület, amely minden félnek elfogadható?

Az az állítás nem állja meg a helyét, hogy az ipari park ezen a területen történő bővítése egy közösség életterének és 3.000−3.500 magyar család egészségének, valamint biztonságának veszélyeztetése lenne. Sajnos egy jól körülhatárolható érdekcsoport az, aki a lakosságot ezzel az állítással sokkolja, és egyéb, leginkább az egyéni érdekeik miatt ijesztgetnek embereket, családokat. Az ipari park jelenlegi területe közvetlenül a település szomszédságában van, az új kijelölt terület ettől távolabb esik. A kormány kijelölte a területet, azon az önkormányzat önhatalmúlag nem tud változtatni. Tessék megkérdezni erről a parlamenti képviselőket! Az ipari park fejlesztése nem veszélyezteti senki egészségét és biztonságát, ahogy az ipari park jelenlegi területei sem. Az 1990-es évek legelején az ipari parknak már a létesítése ellen is sokan tiltakoztak, köztük akkori önkormányzati képviselők is. Pedig ipari park létesítése nélkül Győr ma egy iparában jelentéktelen, foglalkoztatási gondokkal küszködő város lenne. …és ha az ipart nem fejlesztenénk, az ipari parkot nem bővítenénk, most is ilyen jövő várna ránk. Sokan a tiltakozást aláírók közül pont azért költöztek erre a területre, mert az ipari parkban dolgoznak, és közel a munkahelyükhöz telepedtek le, egy élhető környezetben. Ez a jövőben sem fog megváltozni.

