Az Győri Ipari Park bővítésének terve már érlelődött bennem egy ideje. Győr ipari városként vált megkerülhetetlen, sokak által irigyelten fejlett várossá Magyarországon. Mivel az ipari park mostanra betelt, elhatároztuk, hogy megteremtjük Győr további ipari fejlődésének lehetőségét. A városát szerető és az itt élő emberekért felelősséget érző polgármesterként ez az egyik legfőbb feladatom. Ehhez sikeresen megnyertem a Magyar Kormány együttműködését, és tízmilliárd forintot kapott a városunk az ipari park bővítésére. Ezt még az év elején nyilvánosan be is jelentettem.

Egy ügyvédi irodát bízott meg a város a terület megszerzésével. A jelenlegi földtulajdonosok egy része elfogadta az ajánlatot, mások kevesellték a felajánlott összeget. Majd az önkormányzat által szervezett fórumon és ezt követően egy civil szervezet által koordinált fórumon a győrszentiváni lakók számos kérdést vetettek fel a tervezett iparipark-bővítéssel kapcsolatban.

Sajnos ezeken a fórumokon nem tudtam részt venni, de elküldték nekem a kérdéseiket a legutóbbi győrszentiváni fórum szervezői, s Győr más városrészéből is érkeztek hozzászólások, vélemények. Most ezekre a kérdésekre válaszolok a korlátozott terjedelem adta lehetőségeknek megfelelően több részletben. Ígérem, hogy minden kérdés sorra fog kerülni!

Mivel a kérdések és a válaszok alapvetően Győr jövőjét érintik, a legszélesebb nyilvánosság tájékoztatását tartom szükségesnek.

Jöjjenek a kérdések!

1. Mi indokolja az ipari park ilyen volumenű, közel 400 hektáros fejlesztését?

Győr múltját, jelenét, jövőjét is az ipar határozta és határozza meg, több mint 125 éve sikeres iparváros. A település fennmaradását, az itt élők boldogulását az ipar aktuális igényeihez és jövőbeni terveihez igazodó együttműködés garantálhatja. Örömmel tölthet el minden győri lakost, ha vonzónak látnak bennünket a befektetők, a folyamatos érdeklődésre pedig bővítéssel tudunk pozitívan válaszolni, hiszen az ipari park eddigi területe megtelt. A történelem számtalan példát mutat arra, hogy az ellustulás, a hezitálás, a bátortalanság nem a jövő útja. Az indokolja az ipari park területének bővítését, hogy a Győrben élő embereknek mindig legyen munkája, és biztosítva legyen a családok megélhetése. Az ipari park éppen ezért az elmúlt mintegy harminc év során folyamatosan bővült. A kormányhatározat és a kormányrendelet ezt a területnagyságot határozta meg, így az önkormányzatnak ezt kell végrehajtania. Egyébként a Győri Nemzetközi Ipari Park Kft.-nél és az önkormányzatnál az elmúlt egy-két évben mintegy 70−100 hektárnyi igénnyel jelentkeztek potenciális befektetők.

2. Ha nem tudják, hogy mi valósul meg a tervezett területen, mi értelme van a Gipz-övezeti besorolásnak?

A Gipz besorolást a kormányrendelet írta elő, feltehetően azért, hogy minél szélesebb körből érkezhessenek a betelepülők, hiszen a többen a kevesebb is benne foglaltatik. Az, hogy milyen tevékenység milyen kibocsátásokkal lesz végezhető, az mindig az adott betelepüléshez kapcsolódó hatósági eljárás során dől el, amikor a telepítési folyamatban tisztázzák a feltételeket, írják elő az engedélyben, mit, hogyan és milyen keretek között lehet végezni a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Csak olyan üzem vagy gyár települhet a Győri Ipari Parkba, amely nem veszélyezteti az itt élő emberek egészségét.

3. Ha helyi érdek az ipari park fejlesztése, akkor miért a kormányé volt az első lépés, miért a kormány jelölte ki a területet, döntött arról, hogy nemzetgazdasági kiemelt beruházásról legyen szó?

Mivel csak a kormánynak van hatásköre arra, hogy egy beruházást nemzetgazdasági érdekből kiemeltté nyilvánítson, és ennek során meghatározza a feltételeket − köztük a területet is −, így e téren más nem is léphet.

4. Kizárható-e az, hogy ezen a területen egy vagy két beruházás valósuljon meg? Ha sok beruházást várnak ide, akkor ez a nagyszámú vállalkozás várhatóan milyen időtáv alatt tölti be az ipari parkot? Ha egy nagyberuházó jön a területre, akkor az ipar diverzifikációja hogyan lesz biztosítva, és mi lesz azokkal a vállalkozásokkal, akik már most területre várnak az ipari parkban? Nekik ezenfelül kell még további területet biztosítani?

Ez a kérdés − leginkább a kérdezés módja − azt feltételezi, mintha létezne egy titokzatos varázsgömb, amelyből az arra hivatottak ki tudnák olvasni, mit hoz a jövő. Nem zárható ki, hogy kevesebb vállalat települ majd ide, de az sem, hogy több. Az viszont kizárható, hogy bármely beruházás titokban, a nyilvánosság kizárásával valósuljon meg. Az ipari diverzifikáció szüksége az egyik legfontosabb ok arra, hogy az ipari park bővítése mielőbb és minél nagyobb területen megtörténjen.

A kormányrendelet előírása szerint a területen kialakítható legkisebb telekméret az 5.000 négyzetméter. Ez – nem számolva a „leeső” utakkal, közműsá-

vokkal, védterületekkel, amelyek nem kevés területet igényelnek – azt jelenti, hogy legfeljebb 800 területre bontható a 400 hektár, és legalább egyre, ha összevonják. Így egy és nyolcszáz között bármilyen szám megvalósulhat, mint betelepülő vállalkozói szám.

Jelenleg nem ismert, kik fognak a területre települni. Ez most is úgy fog kialakulni, mint az elmúlt közel harminc évben is történt.

5. Azt kommunikálják, hogy a tervezett beruházás munkahelyteremtéssel van összefüggésben. Miért van szükség Győrben munkahelyteremtésre? Volt-e előzetes tanulmány, megnézték-e a statisztikákat, prognózisokat, készült-e cselekvési terv, amely miatt indokoltnak tartják, hogy Győrbe munkahelyteremtő beruházásokat hozzanak?

Az ipari park fejlesztése munkahelyteremtéssel jár, hiszen a betelepülő vállalkozásoknak munkaerőigénye lesz. A gazdaság nem statikus, folyamatosan változik, valahol nő a munkaerőigény, valahol csökken. Annak érdekében, hogy azokon a területeken, ahol csökken a munkaerőigény, a munkavállalók ne munkanélkülivé váljanak, hanem el tudjanak helyezkedni, legyen munkájuk, szükség van munkahelyteremtésre. Ha több munkahely létesül, mint amennyi megszűnik, az biztosítja, hogy a város biztonsággal és töretlenül fejlődjön.

A statisztikák vizsgálják a múltat-jelent, a jövőre nem tudnak pontos információt adni. A jelenlegi világgazdasági-világpolitikai környezetben nem lehet megbízható hosszú távú prognózisokat készíteni, nem lehet még csak fél évre előre sem megmondani, mi fog történni, ezért többféle forgatókönyvre kell felkészülni. Cselekvési terv egy konkrét probléma, feladat megoldására készülhet, így ezen kérdéskörben ez nem értelmezhető.

Most minden foglalkoztatási előrejelzés, tanulmány azt mutatja, hogy a háború okozta energiaválság, a drágulás és az ebből eredő fogyasztáscsökkenés miatt az egész világon − így Magyarországon is − sok kisebb-nagyobb cég megszűnik, csődbe megy, átalakul, korlátozza-szűkíti a tevékenységét, a fejlesztés lelassul. Szembe kell nézni azzal, hogy Magyarországon is nőhet a munkanélküliség, és valós a veszélye annak, hogy a teljes foglalkoztatás Győrben sem lesz tartható. A járműipar fővárosa Kelet-Közép-Európában Győr. Az autóipar az elektromos hajtásra való áttéréssel – amelyet egyébként azok a zöldek szorgalmaztak a legjobban, akik most ennek a legfontosabb elemével, az akkumulátor gyártásával próbálják riogatni az embereket – teljesen átalakul. Szerencsétlen esetben a jelenlegi motorokat szerelő munkatársaknak akár a fele munka nélkül maradhat. Szerencsére vannak jó jelek, új modellek győri gyártása is megkezdődik. Összességében azonban biztosan kimondható: az ipar, az ipari park fejlesztése nélkül Győr elveszíti jelenlegi gazdasági pozícióit, és a munkanélküliség a városunk valós gondja lesz. Ezt nem szeretném ölbe tett kézzel megvárni.

(Folytatjuk!)

(A cikk Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával jött létre.)