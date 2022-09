Amikor tavaly novemberben megnyílt a Leier FIT-WELL Club a győri Szauter úton, egyértelmű volt a cél: olyan modern, klub jellegű fitnesztermet kínálni a mozogni vágyóknak, ahol mindenki megtalálja a számítását és a számára ideális mozgásformát. - Nemcsak a hobbisportolókra és a sportos átlagemberekre számítottunk, hanem azokra is, akiknek eddig nem volt az életük része a sport, vagy éppen újrakezdőként keresték a számukra ideális helyet. Sőt, nem titkolt álmunk volt az is, hogy a vendégek ne muszájból, hanem élvezettel vegyék birtokba nap mint nap a gépeket vagy vegyenek részt a csoportos órákon – mondja Tálos Gergő, a klub szakmai vezetője.

Több mint mozgás

Hogy ez maximálisan sikerült, azt bizonyítja az az elégedettségi felmérés is, melyet a közelmúltban végeztek a bérletes vendégek között. Kiderült ugyanis, hogy az emberek nem elsősorban az izmosodás vagy a fogyás, hanem a jó kondíció, a jó közérzet megszerzése és megtartása miatt járnak a Leier FIT-WELL Clubba. Ennél is fontosabb megállapítás azonban, hogy a legtöbben a második helyen a kikapcsolódást jelölték meg, amiből kiderül, hogy egy-egy óra a klubban igazi lelki feltöltődés egy fárasztó nap után, vagy akár energiát adó felkészülés egy kemény napra.

Hogy miért éppen a Leier FIT-WELL-re esett a választásuk? Elsősorban amiatt, amivel a klub kiemelkedik a mezőnyből, ez pedig az exkluzív, modern környezet: a tágas, világos terek, a hatalmas ablakok, a sok természetes anyag és zöld növény, amelyek látványa jól esik a szemnek és a léleknek, valamint kellemes illat és állandó tisztaság, mindezt versenyképes áron kínálva. S persze ne feledkezzünk meg a korszerű gépparkról sem, hiszen a több mint 100 fitneszgép mindig rendelkezésre áll, a legváltozatosabb mozgásformákat kínálva a vendégeknek. Emellett pedig a szabadban is élvezhetik az edzést azok, akik a tetőtéri ABS Fitness Parkban feszegetik saját határaikat akár egyedül, akár csoportos edzés keretein belül.

Kamasztól a nyugdíjasig

Tálos Gergőtől megtudtuk, hogy az elmúlt egy évben a vendégkör összetétele is megmutatta, a Leier FIT-WELL Club valóban mindenkié, a 15 éves, erősödni vágyó kamasztól az elfoglalt üzletemberen át a 75 éves nyugdíjasig; utóbbi speciálisan képzett edző mellett, csoportos szenior tornán élvezheti a mozgás örömét. A legmodernebb fitneszterem sem ér ugyanis semmit hozzáértő személyzet nélkül; szerencsére a terem edzőire rengeteg pozitív visszajelzés érkezik: nemcsak szakmailag vannak a topon, de kedvesek és készségesek is - így a vendégek is érzik, hogy jó kezekben vannak.

Nem véletlen, hogy a Leier FIT-WELL vezetői és munkatársai nem szívesen használják a konditerem kifejezést, hiszen az első perctől kezdve azon dolgoznak, hogy ez a hely több legyen, mint egy edzőterem. Valóban egy klub, ahová jó belépni, ahol a mozgás egyben kikapcsolódás és feltöltődés is, és ahol valóban odafigyelnek a vendégekre. Ennek is köszönhető, hogy a beltéri sportolásban hagyományosan gyenge időszaknak számító nyári hónapokban is változatlan maradt a kihasználtság. Ősszel pedig sok új vendégre is számítanak, hiszen a januári évkezdés után ez az időszak a második a sorban, ami a nagy fogadkozásokat és életmódváltásokat illeti… (x)