A köztudatban az él, hogy a kenyerek és más pékáruk hizlalók, pedig ha más lehetőségek közül választunk, nem kell lemondanunk a finomságokról! Ilyenek a csökkentett szénhidráttartalmú termékek, a barna és magos kenyerek, amelyekből elég kevesebbet is enni, hogy jóllakjunk.

Bedő Szilárd, a győri Bedő Pékség tulajdonosa szerint érdemes odafigyelni a kenyerek címkéjére, az elnevezéseket ugyanis szigorúan szabályozza a Magyar Élelmiszerkönyv. A „rozsos kenyér” nagy része, 70%-a például fehér búzaliszt, a többi rozsliszt, míg a „rozskenyér” esetében ez pont fordítva van, 60–70% rozslisztet tartalmaz. „A barna kenyerek nagy előnye, hogy magas rosttartalmuknak köszönhetően nemcsak hamar eltelítenek, de az emésztést is javítják, vitamin- és nyomelemtartalmukkal pedig az immunrendszerünk erősítéséhez is hozzájárulnak a közelgő megfázásos, náthás időszak előtt” – mondja Bedő Szilárd, akivel a Bedő Pékség ménfőcsanaki üzemében beszélgettünk.

Fotó: Bedő Pékség

Sokan nem gondolnak arra, hogy a magos, rozsos kenyerek nemcsak sós feltétekkel, hanem lekvárral is finomak. Különösen házi dzsemmel, lekvárral; például szilvalekvárral, amely kifejezetten egészséges, hiszen alig kell hozzá cukrot adni, ráadásul az emésztésünknek is jót tesz.

Egy tipp a profiktól: a magos kenyerek pirítva is isteniek, hiszen ilyenkor a magok kicsit megpörkölődnek, felerősödik az igazi aromájuk.

Sokan vannak, akik szeretnének fogyni vagy formában maradni, de nem képesek lemondani az édes falatokról. Nekik a mini termékek jelenthetnek megoldást: a mini kakaós csigával, túrós batyuval vagy buktával kevesebb szénhidrátot viszünk be a szervezetünkbe, mint hagyományos társaikkal, mégis megadják a nassolás érzését…

Fotó: Bedő Pékség



Ha kifejezetten szénhidrát­ csök­kentett alapanyagot keresünk a pékségekben, a kenyerek mellett bucit és zsemlét is találunk, ezek remek szendvics­alapok. Sőt, croissant is létezik fitneszváltozatban, édes és sós ízben is. Aki pedig igazi ínyenc­séget keres, annak a ritkaságszámba menő teljes kiőrlésű fonott kalács jelenthet igazi ízélményt. Ez teljes kiőrlésű és fehér liszt keverékéből készült, és nem túl édes, így alkalmas arra, hogy sonkával, sajttal, sajtkrémmel is finom reggelivé avanzsáljon.

Ha odafigyelünk az alakunkra, az sem mindegy, mikor fogyasztjuk a szénhidrátot. Bár a hideg, borongós időben tartalmasabb ételeket kívánunk, figyeljünk oda arra, hogy este már ne terheljük meg a gyomrunkat nehéz fogásokkal! Igaz, nehezebb betartani a korai vacsorát, de ha nem sajnálunk magunktól egy-egy tartalmasabb reggelit, ebédet, a vacsorát kisebb energiabevitellel is megúszhatjuk – önsanyargatás nélkül.