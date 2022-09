Az elmúlt időszak hazai és nemzetközi eseményei eddig nem látott kihívások elé állítják a megye minden lakóját. A területfejlesztési pályázati támogatások folyósítása azonban nem áll meg, így a kistelepülések önkormány­zatai megvalósíthatják a céljaikat.

A Covid és a háborús helyzet, valamint több más kedvezőtlen világgazdasági folyamat alapjaiban változtatta meg a világunkat, s ez a jövőben egyre inkább érezhető lesz. Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke szerint a jelenlegi és az elkövetkező időszak mindenkit − az átlagemberektől a gazdasági élet szereplőin át a politikusokig − olyan kihívások elé állít, amilyenekre jó ideje nem volt példa.

„A kényelmes életünk, a viszonylagos jólét, amit megszoktunk, megváltozik, sokak életszínvonala csökken majd. Ezzel mi, a politika résztvevői is nap mint nap szembesülünk, hiszen az általunk fenntartott egészségügyi-szociális-oktatási intézmények működtetése egyre nehezebb” – mondja Németh Zoltán. „A problémát tetézi, hogy az Európai Unió politikusai által hozott intézkedések teljesen alkalmatlanok arra, hogy kezeljék a kialakult helyzetet.

Fertőszéplakon a napokban adták át a megyei területfejlesztési források felhasználásával épült korszerű bölcsődét. Fotó: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat



Az uniós politika immár sokadszor szúrja hasba magát − elég, ha csak arra gondolunk, hogy Németország leállította az atomerőműveit, és újraindította a rendkívül szennyező szénerőműveit −, minket pedig arra akarnak kényszeríteni, hogy ne használjunk orosz gázt, miközben az energiaárak az elmúlt másfél év alatt a tízszeresére emelkedtek… A káros uniós döntések Magyarországra is beszivárognak, az intézkedések, amelyeket ránk akarnak kényszeríteni, tönkreteszik a gazdaságot, és a hatásuk begyűrűzik az élet minden területére.

Nyertes pályázatok a megyei önkormányzattól

A megyei önkormányzat ugyan kis szereplője a folyamatoknak, de Németh Zoltán szerint mindent megtesznek azért, hogy a kistelepüléseket a pályázati rendszereken keresztül hozzásegítsék a tervezett fejlesztésekhez szükséges forrásokhoz. Ennek jegyében a kollégáival vállalják a többi között, hogy megírják az önkormányzatok településfejlesztési pályázatait – az elmúlt évben közel százat készítettek el a megyei önkormányzat szakemberei –, hogy megfeleljenek a szigorú szakmai értékelésen és az uniós elvárásoknak is. A beadott pályázatok egy része nemcsak nyert, de az érintett önkormányzatok már aláírt támogatási okirattal is rendelkeznek, így számos jól előkészített projekt kivitelezése hamarosan el is indulhat.

„Ez azért is fontos, mert a fejlesztések a gazdaság számára ínséges időben is biztosítják az előrelépést, a többi között munkahelyeket teremtenek a helyieknek. A munkaerőhelyzet egyébként most kedvező – a megyénkben egy százalék körüli a munkanélküliségi ráta –, ami a közeljövőben romolhat ugyan, de felkészülten várjuk a változásokat. Hamarosan indul például az a komplex foglalkoztatási program, amely a kritikus területeken javít a munkaerőpiaci helyzeten” – mondja Németh Zoltán.

A nyertes projektek között vannak infrastrukturális fejlesztések – óvodák, játszóterek épülhetnek – és energetikai korszerűsítések, továbbá a csapadékvíz-elvezetési rendszerek kiépítésére, valamint a vízi és kerékpáros turizmust kiszolgáló létesítmények építésére vonatkozók. Az energetikai korszerűsítések − bár eddig is népszerűek voltak az önkormányzatok körében − a jelenlegi energiaválság idején még nagyobb jelentőséggel bírnak, és a megtérülésük is jelentősen kedvezőbb.

Hátráltatás és nyomásgyakorlás

„Mivel az Európai Bizottság indokolatlanul visszatartja a hazánknak járó támogatások egy részét − szándékosan hátráltatva a fejlesztéseket −, az átmeneti időszakban kormányzati segítséggel tudjuk biztosítani a forrásokat. Az EU részéről adminisztratív és bürokratikus hátráltatással is számolnunk kell − egyes, a Kormány által novemberben beadott dokumentumokra például nyolc hónappal később reagált az unió −, aminek egyértelműen politikai okai vannak, hiszen a területfejlesztési források kapcsán nem változott hazánk – eddig nem kifogásolt – gyakorlata, ezért a megyénkben nem merülhetnek fel szakmai aggályok. Szerencsére a Kormány megelőlegezi a visszatartott forrásokat, annak reményében, hogy meg fogunk felelni a később elfogadásra kerülő pályázati feltételrendszernek. A települések tehát továbbra is hozzájuthatnak a fejlesztési forrásokhoz” – mondja Németh Zoltán.