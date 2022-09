Szervezetünknek nagy szüksége van a rendkívül fontos fehérjére ahhoz, hogy bőrünk fiatal és egészséges legyen. Szakértőink rámutattak, hogy vannak nagyszerű természetes és beavatkozást nem igénylő módszerek is kollagénszintünk növelésére: ezekből cikkünkben most számba vesszük a leghatékonyabbakat.

A kollagén az egyik leggyakoribb és legnagyobb mennyiségben előforduló fehérjeformánk szervezetünkben, mely az izmok, a csontok, az inak, az erek és az emésztőrendszer számos szövetében is megtalálható. Korunk előrehaladtával azonban szervezetünk mind kevesebb kollagént termel, ennek hiánya pedig az öregedés általános jeleit eredményezi: a ráncokat, a megereszkedett és rugalmatlan bőrt és a merev ízületeket. A zord időjárás, a szennyeződések, a napsugárzás és még a porrészecskék is károsíthatják a bőrt, a sérült sejteket ki kell tehát cserélni, ennek pedig legegyszerűbb megoldása a bőr rendszeres tisztán tartása; a napi mosakodás és a hámlasztás ugyanis segít megvédeni a bőrünkben lakozó kollagént. Akinek kollagénszintje magas, bőre puha, sima és feszes, ez ugyanis segíti a bőrsejtek megújulását és helyreállítását, valamint nedvesen tartja a bőrt. Kollagénszintünk emelésének számos módja ismert már: hozzájuthatunk különböző ételekből és étrend-kiegészítőkből, de növelhetjük egyéb tápanyagok és módszerek segítségével is.

Kollagén termékek minden formában

Szakértőink szerint a hialuronsav az egyik leghatékonyabb módjai kollagénszintünk növelésének, hiszen ez bőrünk kollagénjének fontos összetevője. Ezt elsősorban olyan aminosavakban gazdag élelmiszerekben találunk meg, mint a bab, a gyökérzöldségek és a szója, de természetesen étrend-kiegészítő formájában is fogyasztható.

Egy friss kutatás alátámasztotta, hogy a C-vitamin is fontos szerepet játszik bőrünk védelmében és segíti szervezetünk kollagénképződését is; aligha véletlen tehát, hogy számos bőrápolási termékben megtalálható. Ezt azonban szervezetünk nem képes előállítani, így fontos, hogy pótlására folyamatosan ügyeljünk, de szerencsére számos élelmiszerben – a citrusfélékben, a leveles zöldségekben, a papayában, az eperben és a brokkoliban is – megtalálható.

Egyre többen használnak Aloe vera-gélt leégett bőrük kezelésére, esetleg a kiütéseik enyhítésére, ám egy, a témával kapcsolatos tanulmány azt sugallja, hogy ennél jóval több előnye van a jótékony növénynek. A kutatás során már a bőrkárosodás megjelenése előtt egy bizonyos Aloe-kivonatot adtak az embereknek, melynek hatására a hialuronsav és a kollagén termelése csaknem megkétszereződött a résztvevők szervezetében, valamint jelentősen csökkentek az arc ráncai is.

A hazánkban kevéssé ismert ginsenget évszázadok óta használja a hagyományos orvoslás, mely amellett, hogy növeli a kollagén mennyiségét a véráramban, gyulladáscsökkentő és antioxidáns tulajdonságokkal is rendelkezik, sőt, a ginseng – ami megtalálható tea, tinktúra és étrend-kiegészítő formájában is – potenciálisan képes lehet a bőrsejtek öregedésének megállításában. Természetesen az antioxidánsok szintén olyan anyagok, amik segítenek megvédeni a szervezetet a szabad gyököktől, amelyek károsíthatják a testet, ám szerencsére bőségesen megtalálhatók a természetben, ezáltal számos élelmiszerben is. A retinol, vagy más néven A-vitamin egy másik típusú antioxidáns, amit általában a bőr kollagén-szintjének növelésére használnak, hiszen meghosszabbítja az értékes fehérje élettartamát, valamint blokkol bizonyos kollagénpusztító enzimeket,

Népszerű egészségmegőrző termékek

Bizonyos bőrkezelések, például a kémiai hámlasztás, vagy a lézeres felületkezelés szövődményekhez vezethet, egy friss tanulmány szerint azonban a vörös fényterápia gyors és biztonságos módja lehet a bőr kollagén-szintjének növelésének; kimutatták ugyanis, hogy növeli a kollagén növekedését, enyhíti a ráncokat és javítja a bőr rugalmasságát is.

Mindannyiunknak érdemes alaposan tájékozódnia, hogy hogyan segít a kollagén, hiszen a szervezetünkbe történő bevitelt segítő termékek az egészségmegőrzés mellett külsőnket is sokáig vonzóvá teszi a kollagén.(X)