A Győr 750 tavaly lett a város kenyere, és azóta töretlen népszerűségnek örvend: a vásárlók ragaszkodnak a vadkovásszal, háromféle lisztből készült fehér búzakenyérhez. Ezzel egy nemes célhoz is hozzájárultak az elmúlt évben: a Pedró a kenyér bevételének egy részét – kétmillió forintot – a városháza harangjainak helyreállítására ajánlotta fel. A Győr 750 jelképpé is vált: többen vitték ajándékba a távol élő rokonaiknak, barátaiknak, emlékezve a város múltjára. Évente 45 ezer darab készül belőle, s ez a kenyér is „versenybe száll” a pékek ünnepén, a szeptember 17-én 9–15 óráig megrendezésre kerülő győri kenyérfesztiválon, amelynek összbevételét – kb. egymillió forintot – a székesegyház harangjaira ajánlja fel a pékség.

A Pedró a kenyerei és péksüteményei mellett hagyományosan egy látványos kenyérszoborral is készül a fesztiválra.

„Ezúttal – a többi között Szent István és a székely tematika után – Szent László király két méter magas figuráját formázzuk meg kenyértésztából, amit bárki megnézhet majd a Széchenyi téren. A standunknál felállított mobil kemencéből frissen sült langallót és kakaós csigát is kóstolhatnak a látogatók!” – mondja Vajda Péter, a Pedró Pékség tulajdonosa. A Pedró egyébként nemcsak rendszeres résztvevője, hanem díjazottja is a kenyérfesztiválnak. Tavaly például „Az év hagyományos sós péksüteménye” kategóriában győztek, de volt olyan év is, amikor minden kategóriában aranyéremmel térhettek haza a szakemberek.

Most különösen érdemes megvásárolni a Győr 750 kenyeret, ha letöltöttük a Pedró mobilapplikációját, mert a hónap kenyerenként száz forint kedvezmény jár rá. Az alkalmazás hamar népszerűvé vált, hiszen számos apró kedvességet – ajándék kávét vagy süteményt – és rendszeres kedvezményeket kínál a pékség törzsvásárlóinak.

Nagy eseményre készülnek Sokorópátkán, a Pedró székhelyén: hamarosan a faluba érkezik Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója, hogy a búcsúi zarándokmisén megáldja a pékség pityókával, azaz krumplival gazdagított székely kenyerét. Vajda Péter nem először találkozik Böjte Csabával, többször vitt kóstolót és ajándék pékárut az erdélyi árvaház lakóinak. (x)