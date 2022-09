Mint a gazdasági élet minden szegmensében, a turizmus értékelésében is külön kell vizsgálni a Covid−19-járvány előtti és utáni helyzetet. Ennek fényében elmondható, hogy a pandémia utáni időszakban Győrött megerősödni látszik az egyéni turizmus.

A prímet az üzleti utazás vitte

A világjárvány előtti időszakban, 2020-ig jellemzően három lábon állt Győr turizmusa. A Győrbe érkező vendégek jelentős részét, mintegy 70−80 százalékát, az idetelepült ipar vonzotta a városba. Meghatározó volt az úgynevezett business turizmus. A városba települt multinacionális nagyvállalatok vonzották a konferencia- és a rendezvényturizmus résztvevőit. Sokan érkeztek a városba − főleg német nyelvterületről − meetingekre, tanácskozásokra vagy éppen munkavállalás céljából.

Második lábként a sportturizmust kell megemlítenünk (20−30 százalék). A 2017-ben az EYOF-ra megépült sport-infrastruktúra jelentős látogatószámot generál minden évben. A város számos hazai és nemzetközi sporteseménynek ad, illetve adott otthont utánpótlás és ifjúsági kategóriákban.

A győri turizmus harmadik lába a szabadidős turizmus volt (5−10 százalék). Ebben a szegmensben főleg az átutazó turizmus volt a meghatározó. Győr sajátos földrajzi fekvése lehetővé teszi, hogy a Bécs−Pozsony−Prága útvonalon utazók egyfajta tranzitszállásként használják a város szállodáit. Ebben a szektorban jelentős számú vendégéjszakát töltöttek el Győrben például az ukrajnai turistacsoportok.

2020 előtt az egyéni vendégek száma szinte elenyésző volt a város turisztikai statisztikáiban. Kiemelhető, hogy 2018-ban az eltöltött vendégéjszakák száma alapján Győr a vidéki városok között − a klasszikus fürdővárosokat nem számítva − az első helyen állt, köszönhetően a kiemelten magas számú üzleti látogatónak.

A Covid átírta az utazások célpontjait

2020 márciusától azonban kicsit változott a helyzet. A Covid−19-járványhoz köthető zárások miatt az üzleti turisták „legkitartóbbjai” látogattak el a városba. Várható volt, hogy a városi turizmus csak akkor áll ismét talpra, ha az ipari termelés is helyreáll.

2020 májusától, a fokozatos nyitás után változások jelentkeztek a győri turizmus szerkezetében. A vendégigények alapján a kínálatban fontos szerepet kapott a biztonság, a transzparencia, a kiszámíthatóság, valamint a célpont távolsága. A vendégek a korábbi külföldi utazásaik helyett szívesebben választották a közeli úti célokat, azok közül is olyanokat, amelyek kedvező lemondási garanciákat, nem túlterhelt és biztonságos körülményeket kínáltak.

Mindezek mellett ösztönzőleg hatott a belföldi turizmusra a Kormány SZÉP-kártya-ösztönző programja is, amelynek köszönhetően érezhetően megnőtt Győrben is az egyéni látogatók száma. A folyamatot segítette a Magyar Turisztikai Ügynökség belföldi turizmust ösztönző kampánya is, amelynek keretében látványos imázsfilm készült. Mindezek összegzéseként elmondható: Győrben a turizmus olyan szegmense erősödött meg, ami 2020 előtt nem volt jellemző.

A gazdasági válság hatásai a városi turizmusra

A mostani gazdasági válság károsan befolyásolhatja a beindult folyamatokat, hiszen a takarékosság jegyében a Győrben működő multinacionális vállalkozások újra elővehetik a Covid idején kidolgozott home office programjaikat, és ennek köszönhetően ismét recesszió kezdődhet a business turizmus szegmensében. Ezzel ellentétben tovább erősödhet a jövőben az egyéni turizmus üzletága, hisz jövő nyáron megnyitja a kapuit a nagyközönség előtt Magyarország egyik legmodernebb vízi élményparkja, amelynek a bokrétaünnepét éppen tegnap tartották a városban.

(A cikk Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával jött létre.)