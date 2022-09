„Saját pénzből levegőtisztasági méréseket rendel meg, illetve új immissziós mérőkonténert is vásárol és működtet Győrszentivánon a győri önkormányzat” – jelentette be dr. Dézsi Csaba András polgármester.

„A győri önkormányzat tevékenységében megkülönböztetett figyelmet kap a környezetvédelem. Ez a szemlélet nyilvánul meg Győrszentiván biztonsága, az ott élők egészségének védelme érdekében is” − hangsúlyozta a polgármester, s hozzátette: a törvényekben előírtakon túl is környezeti értékelést végeztet el az önkormányzat.

Győrszentivánon aggodalmat váltott ki az ipari park bejelentett bővítése, amire azért van szükség, mert elfogytak/beteltek az iparfejlesztésre alkalmas területei, ezért a letelepedni szándékozó cégeknek nem tudtak helyet ajánlani.

Győr rendszerváltás utáni gyors gazdasági fejlődésének motorja elsősorban az ipar volt. Jórészt ennek köszönhető, hogy Győr a legdinamikusabban fejlődő vidéki magyar városok élére került.

Az ipari park bővítése most, a világméretű energiaválság, a szomszédunkban zajló háború, s ezeknek akár a munkaerőt is súlyosan érintő hatásai miatt elengedhetetlenül szükséges Győr pozícióinak megtartása, fejlődése érdekében.

A park tervezett bővítménye iránt a hazai és külföldi vállalkozók egyaránt érdeklődnek. Dr. Sík Sándor, a városrész önkormányzati képviselője fontosnak tartja felhívni a figyelmet arra, ez nem azt jelenti, hogy mind a 400 hektárt beépítik, hiszen lesznek utak, közműfolyosók és zöldterületek is.

Az elemzések a most kijelölt területet tartották a legalkalmasabbnak az ipari park bővítésére. Ennek elsősorban logisztikai okai vannak. A bővítés gyakorlatilag a jelenlegi park folytatását jelentené.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester és dr. Sík Sándor, Győrszentiván önkormányzati képviselője folyamatosan egyeztetnek az aktuális feladatokról. (illusztráció)





„A 400 hektár több mint 170 helyrajzi számon található. Ezek vásárlás vagy kisajátítás útján kerülnek a park tulajdonába, ami óhatatlanul is feszültséget okozhat, hiszen a korábban magasra felturbózott vételárat a mai városvezetés nem fogadja el tárgyalási alapnak, ragaszkodik a szakmai értékbecsléshez” − mondta el dr. Dézsi Csaba András.

A termőföldkivonási eljárások egyébként folyamatban vannak, a földvételi járulékot az önkormányzat már kifizette.

Egy kormányrendelet a területet nemzetgazdasági szempontból kiemeltnek minősítette, és meghatározta a területfejlesztési besorolását is, hiszen a Győri Ipari Park a magyar nemzetgazdaság motorja is. A fejlesztésre szánt tízmilliárd forint már a győri önkormányzat számláján van.

A városnak a rendezési tervét a kormányrendelethez mint magasabb szintű jogszabályhoz kell igazítania.

„Ahogy mindig is hangsúlyoztam, ragaszkodom a környezeti értékeléshez, a környezetvédelmi és egészségügyi kérdések elsődlegességéhez!” – jelentette ki határozottan Győr polgármestere. „Ezért aztán az önkormányzat saját pénzen több levegőtisztasági vizsgálatot is elrendel, míg a saját mérőállomásunkat beszerezzük” − hangoztatta dr. Dézsi Csaba András. „Győrszentivánon egy budapesti, akkreditált, korszerű, mobil berendezésekkel-készülékekkel rendelkező mérnöki iroda két helyszínen is mérni fogja a légszennyezettséget, s elemzi a paramétereket.”

Az önkormányzat közbeszerzési pályázatot ír ki egy új, immissziós mérőkonténer kialakítására, a hozzá tartozó valamennyi műszerrel, így például optikai pormérővel, gázelemzőkkel, generátorokkal, adatfeldolgozó rendszerrel. Ezt is Győrszentivánon működtetik majd, hogy továbbra is biztonságban tudjanak élni e városrész lakói.

(A cikk Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával jött létre.)