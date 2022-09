A győri Széchenyi István Egyetem folyamatosan erősíti szerepét a zalaegerszegi ZalaZONE-parkban, Közép-Európa legkorszerűbb járműipari tesztpályája mellett. Ennek újabb fontos állomása, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagja jelenlétében átadták az intézmény két új épületét. Az eseményhez kapcsolódóan az egyetem együttműködési megállapodást írt alá a magyarországi Bosch-csoporttal.



A Széchenyi István Egyetem Zalaegerszegi Innovációs és Képzési Központjának célja, hogy nemzetközi színvonalú oktatási-kutatási környezet megteremtésével járuljon hozzá a térség versenyképességének erősítéséhez. Ezt szolgálja, hogy az intézmény négymilliárd forint európai uniós forrásból, a kormányzat támogatásával fejleszti a zalaegerszegi tudományos és innovációs parkját. Ennek része egy innovációs és egy szállásépület is, amelyeket a múlt héten adtak át a ZalaZONE-parkban. Az ünnepségen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagja, Vigh László zalaegerszegi országgyűlési képviselő és Balaicz Zoltán,

Zalaegerszeg polgármestere is.

Az innovációs épületben kutatások, fejlesztések és tesztelések számára alakítottak ki helyiségeket, de oktatási célú laboratóriumot és közösségi helyiséget, irodákat is létrehoztak benne. Mindez teret nyit induló vállalkozásoknak, újszerű vállalkozási ötletek megvalósításának, hallgatók és cégek együttműködésének. Lehetővé teszi a hallgatók gyakorlati készségeinek erősítését, bizonyos folyamatok üzletszerű környezetben történő gyakorlását is. A másik – 12 szobát és két apartmant magában foglaló – szállásépületben elhelyezést kaphatnak a győri egyetem zalaegerszegi kutatóközpontjában dolgozó munkatársak, a vendégkutatók, de akár a hallgatói csapatok tagjai és a gyakornoki program résztvevői is.

„Az országok között – különösen válságos időszakban – verseny van abban, hogy ki tud több beruházást magához vonzani. Ennek figyelembevételével döntő szempont a fejlesztésekhez szükséges, magasan képzett szakemberek biztosítása, ezért Magyarország jövője nagyban függ az egyetemektől. A Széchenyi István Egyetem mindezt felismerve a hazai felsőoktatási intézmények közül egyedüliként vásárolt földterületet és fejleszt Európa legnagyobb járműipari tesztpályája mellett. Így mostantól gazdagítja ezt az egyedülálló ökoszisztémát”– jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

„A Széchenyi István Egyetem stratégiai célja nemzetközi versenyképességének erősítése. Emiatt is örülünk annak, hogy a ZalaZONE-on megvalósult beruházásaink, valamint a tudásgazdaságot ösztönző környezet elősegíti az innovációs ökoszisztémánk fejlesztését. A ZalaZONE-parkban jelen lévő, technológiavezérelt iparágakban tevékenykedő cégekkel való kutatás-fejlesztési és innovációs partnerség támogatja ezen törekvéseinket. Így válhat az intézményünk valódi technológiai egyetemmé” – mondta el dr. Knáb Erzsébet, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

„Egyetemünk zalaegerszegi fejlesztései hozzájárulnak az ipari és a tudományos szféra még szorosabb összekapcsolódásához, ami a 21. században a felsőoktatási intézmények új, rendkívül fontos szerepe. Ez az innovatív erő jelenti a jövőképességünk zálogát, és egyúttal nagymértékben erősíti a nemzetgazdaságot is” – hangsúlyozta dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke.

„A Széchenyi István Egyetem Zalaegerszegi Innovációs és Képzési Központja első két épületének átadása – kiegészülve a modern laboratóriumi környezettel és a tesztpályához való közvetlen kapcsolattal – páratlan lehetőséget kínál az önvezető közlekedés és a dróntechnológia területén végzett fejlesztéseink számára. Emellett az innovációs épület műhelyeiben duális képzésben részt vevő hallgatók, gyakornokok, illetve olyan fiatalok dolgozhatnak, akik a jövő mobilitását tervezik akár saját vállalkozás keretében, az egyetemi ökoszisztémához illeszkedve” – fogalmazott Kolossváry Tamás központvezető.

A Széchenyi István Egyetem két új épületének átadása mellett letették a Bosch kutató-fejlesztő és tesztelőközpontjának alapkövét is a ZalaZONE tesztpályához közvetlenül kapcsolódó területen. A komplexum fontos szerepet játszik majd a vállalat kutatás-fejlesztési ökoszisztémájában, amelynek célja az ipari-technológiai és az egyetemi-akadémiai világ szoros partnersége. E közös munka megerősítését szolgálja az a szándéknyilatkozat is, amelyet az alapkőletételi ünnepségen írt alá a Széchenyi István Egyetem nevében dr. Knáb Erzsébet és dr. Filep Bálint, a magyarországi Bosch-csoport nevében pedig dr. Szászi István, a vállalat vezetője Magyarországon és az Adria régióban, valamint Kemler András, a Robert Bosch Kft. műszaki területekért és a telephely működéséért felelős ügyvezető igazgatója. Ennek értelmében a felek az oktatásban és a kutatás-fejlesztésben egyaránt kibővítik az együttműködésüket.