A kompetenciamérésben a 2018-as szakgimnáziumi kerettanterv szerint tanuló, akkori 10. osztályos diákok vettek részt. Matematikából mind az egészségügyi szakirányban tanulókhoz képest, mind az egy méretkategóriába tartozó technikumokhoz képest jobban teljesítettek a Szent-Györgyi-iskolába járó fiatalok: az átlaguk 1.610 pont, míg a kategóriájukban országosan ez a szám 1.579. A szövegértés esetében még nagyobb a különbség a győri intézmény diákjai javára: 1.635 pont az eredményük, a kategóriájukban az országos átlag pedig 1.586.

„Iskolánk fontos szerepet tölt be a nyugat-dunántúli régióban, hiszen felkészült szociális és egészségügyi szakembereket képezünk. Célunk, hogy egy, a szakmai teljesítményt értékelni tudó, a munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelő követelményeket támasztó iskolában korszerű tudáshoz segítsük azokat, akik elhivatottságot éreznek e pályák iránt, illetve akik kellően motiváltak, hogy eredményesen vegyenek részt a szakirányú felsőoktatásban” – fogalmazott Pákozdi Magdolna, a középiskola igazgatója.

Hozzátette: a tanulók a képzés során ösztöndíjban, sikeres szakmai vizsga esetén egyszeri pályakezdési juttatásban részesülnek, emellett az iskola a külső gyakorlati képzőhelyeket is biztosítja számukra. Lehetővé teszik azt is, hogy a diákok az Erasmus+ ösztöndíjprogram keretében külföldön is megismerkedhessenek a választott szakmájukkal, illetve az idegennyelv-tudásuk is fejlődjön. A szakképesítés pedig biztos elhelyezkedési lehetőséget nyújt a munkaerőpiacon.

„Képzéseink közül a legfontosabb az általános ápoló, de egészségügyi laboránsokat, egészségügyi asszisztenseket, mentőápolókat is adunk a hazai egészségügynek. A szociális ágazatban nappali tagozaton kisgyermekgondozónak, -nevelőnek, esti tagozaton pedig szociális ápolónak és gondozónak tanulhatnak a diákok” – hangsúlyozta az igazgató.

Pákozdi Magdolna, a Széchenyi István Egyetem Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Technikum és Szakképző Iskola igazgatója. Fotó: Májer Csaba József



Az intézmény vezetője szeretné megváltoztatni azt a sztereotípiát, hogy az iskolában végzettek kizárólag ápolók lehetnek, hiszen ennél sokkal szélesebb a paletta: azoknak, akik kevésbé szeretnek emberekkel foglalkozni, lehetőségük van labormunkát választani, azok, akik vonzódnak a digitális újdonságokhoz, a legmodernebb gyógyászati eszközökkel is megismerkedhetnek, vagyis mindenki megtalálhatja a neki leginkább megfelelő pályát.

Az intézmény szorosan együttműködik a fenntartó Széchenyi István Egyetemmel, amelynek Egészség- és Sporttudományi Karával képzési integrációt dolgozott ki. Ez új távlatokat nyit a továbbtanulók számára, például a szakirányú felsőoktatás esetén lehetővé teszi a kreditbeszámítást.

„A Széchenyi István Egyetem nevében gratulálok a szent-györgyis tanulók eredményeihez, ami az intézményben folyó szakmai munka elismerése is egyben. A diákok jól teljesítettek a kompetenciamérésen összehasonlítva a többi egészségügyi képzést nyújtó intézménnyel, illetve a hasonló méretű technikumokkal is. Mindez azt mutatja, hogy aki ezen területek iránt érdeklődik, annak érdemes a Szent-Györgyit választania. A színvonalat tovább erősítik azok a lehetőségek, amelyek az iskola és az egyetem szoros kapcsolatán alapulnak. Büszkék vagyunk a tanárokra, a tanulókra, valamint az iskolában folyó színvonalas oktatási-nevelési munkára” – mondta el kérdésünkre dr. Zseni Anikó, az egyetem oktatási rektorhelyettese. Hozzátette: a büszkeség nemcsak a tanulmányi eredményeknek, de a közösségi felelősségvállalásnak is szól, hiszen a Covid-járvány idején a 12–13. évfolyamos tanulók önkéntes munkát vállalva segítették a győri kórház munkáját, helyt állva az oltópontokon.