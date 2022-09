Az alsósok rajzpályázat, a felsősök EU-s vetélkedő, míg a középiskolások idegen nyelvű prezentációs verseny keretében csatlakozhatnak a Nyelvek Európai Napjához, amelyet szeptember 28-án rendeznek meg Győrben. A nap Európa nyelvi sokszínűségét ünnepli, s egyben a nyelvtanulás fontosságára is felhívja a figyelmet.

Az Európai Unió egyik legfőbb erőssége a sokszínűség, ami különösen igaz a tagországok lakosai által beszélt rengeteg nyelvre. Az EU-nak jelenleg 24 hivatalos nyelve van, minden tagállam elsődleges hivatalos nyelve egyben az unióé is. Minden uniós polgárt megillet a jog, hogy a saját nyelvén férjen hozzá az uniós dokumentumokhoz és így léphessen kapcsolatba az EU intézményeivel. Mindez azt jelenti, hogy összesen 552 fordítási kombináció létezik, ami jelentős tolmácsolási és fordítási erőforrást igényel, de erről a sokszínűségről mégsem mond le az unió.

A nyelvtudás soha el nem avuló érték

Bár hazánk idegennyelv-tudásban jelentősen el van maradva az unió legtöbb országától – egy 2016-os Eurostat-felmérés szerint a harmadik legrosszabban teljesítő tagállam vagyunk –, dr. Lakatosné dr. Novák Éva, a főszervező Europe Direct megyei irodájának vezetője szerint érezhető némi változás; ahhoz azonban, hogy jelentősen javuljon a helyzet, a korszerű nyelvoktatási módszerek terjedésére lenne szükség.

– Az a régi gyakorlat, hogy a tanár beszél, felszólítja a gyereket, majd a második szavánál belevág és helyreteszi, nem nagyon működik. Az lenne a fontos, hogy a bátorságot megadjuk a gyerekeknek, hogy meg merjen szólalni, hogy elkezdjen beszélni idegen nyelven, a nyelvi pontosság pedig majd később megjön hozzá. A társszervező Hatos és Társa Nyelviskolának köszönhetően minden évben módszertani napokon tájékozódhatnak a tanárok a legújabb, hatékony nyelvoktatási módszerekről – mondja a szakember.

Nálunk, a nyugati határszélen az országos átlagnál jobb a helyzet nyelvtanulás terén. Kezdenek bejönni az olyan, eddig ritkán tanult idegen nyelvek is, mint a cseh vagy a szlovák – ezek még alapszinten beszélve is előnyt jelenthetnek például az üzleti életben – sőt akár kínaiul is lehet tanulni Győrben. „A nyelvtudás olyan soha el nem avuló képesség, mint a rugalmasság vagy a problémamegoldó készség: mindig érték lesz” – mondja Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke.

Az alsósok számára meghirdetett rajzpályázatra minden évben rengeteg gyönyörű alkotás érkezik.



Még lehet jelentkezni

Hogy kinek mennyire sikerül megbirkóznia a tanult idegen nyelvvel, azt a középiskolások bebizonyíthatják a Nyelvek Európai Napjához kapcsolódó versenyen, amelyen a háromfős csapatoknak egy angol vagy német nyelvű prezentációt kell bemutatniuk 5–10 percben a zsűri előtt. A téma minden évben más, idén – kapcsolódva a Fiatalok Európai Évéhez – „Karriertervezés – milyen jövőt képzelek el magamnak?” címmel fogalmazhatják meg a gondolataikat a versenyzők. A verseny után pedig akár próbanyelvvizsgát is tehetnek a helyszínen.

A felső tagozatosok eközben EU-s vetélkedőn mérhetik össze a tudásukat általános EU-ismereti kérdések megválaszolásával, erre szintén háromfős csapatok jelentkezését várják. Az alsó tagozatos iskolások pedig – szintén karriertervezés témában – plakátversenyre küldhetik be alkotásaikat egyéni versenyzőként vagy legfeljebb háromfős csapatokban.

Minden kategóriában szeptember 20-ig lehet nevezni, részletes információk a versenyről és a jelentkezési link a Europe Direct iroda Facebook-oldalán található: www.facebook.com/europedirectgyms. A nyeremények csábítóak, az értékes tárgynyeremények mellett nyelvvizsga-vouchert is kapnak a nyertesek tetszőleges szintű és nyelvű vizsgára, de egynapos, élményekkel teli kirándulás is van a díjak között.

Kísérőprogramok a nyelvtudás jegyében

A győri Széchenyi-egyetemen megrendezett versenyekhez kísérőprogramok is kapcsolódnak, szakkiállításon mutatkozik be például több nyelvvizsgaközpont, tehetséggondozó szervezet és könyvkiadó, az egyetemi campus-túrán pedig a látogatók bepillanthatnak a Széchenyi István Egyetem kulisszái mögé, bejárva az épületeket és képet kapva az egyetem színes képzési kínálatáról. Érdekes előadások is színesítik a napot a többi között a próbanyelvvizsgákról vagy az EU ifjúsági programjairól. A Nyelvek Európai Napja szervezője a Europe Direct Győr-Moson-Sopron megyei irodája

mellett a Hatos és Társa Nyelviskola, a megyei önkormányzat, a megyei kereskedelmi és iparkamara kézműipari tagozata, fő támogatója pedig a Széchenyi István Egyetem.