A történelem során minden fejlett államszervezet igyekezett információt gyűjteni a saját erejéről és a teherviselő képességéről. Magyarországon az első, egész országra kiterjedő népszámlálást II. József rendelte el 1784-ben. A népszámlálás minden lélekre kiterjedt, a közigazgatás és a katonaság együttesen végezte, a hadra fogható férfi lakosság számának felmérése volt a népszámlálás egyik célja.

A nemzeti, az európai uniós és a nemzetközi intézményeknek egyaránt szükségük van megbízható információkra a népesség és a lakások számáról, összetételéről. 2008-ban európai parlamenti és tanácsi rendelet született a nép- és lakásszámlálásról, amely minden tagállamra kötelező érvényű. E rendelet kimondja, hogy ezentúl minden tagország azonos évben – először 2011-ben – tartja a népszámlálását. A népszámlálás adataiból sok minden kikövetkeztethető, ami a területfejlesztésre, az önkormányzatok stratégiájára vonatkozik, és ezáltal értékelni lehet az elmúlt tíz évet, valamint segít a tervezésben is.

A népszámlálás esedékes volt már a 2021. évben, azonban a Covid világjárvány ezt felülírta. Szlovákiában, Csehországban és Lengyelországban 2021-ben, Németországban 2022 tavaszán tartották meg a népszámlálást, Magyarországon pedig 2022. október 1-je és november 28-a között zajlik.

Számlálóbiztosokat keres a győri önkormányzat

A népszámlálást az Európai Unióhoz való csatlakozás óta uniós jogszabályok szabályozzák, az egyes országok adatainak összehasonlíthatósága érdekében. Az adatszolgáltatás kötelező az érintettek számára. Az internetes adatszolgáltatásra október 1-je és október 16-a között kerül sor. Ez a lehetőség mindenki számára adott. Ezután számlálóbiztosok keresik majd fel azokat a háztartásokat, ahonnan nem érkezett internetes adat. Ehhez a munkához fontos a lakosság széles körű együttműködése a számlálóbiztosokkal. A jelentkezők felkészítése e-learning formában történik, a felkészüléshez írásos segédanyagot is biztosítanak. A tanfolyamon sikeresen részt vett jelentkezőkkel szerződést kötnek a feladat elvégzésére, akik az összeírás során hivatalos igazolvánnyal keresik fel a számukra kijelölt lakcímeket.

A népszámláláshoz helyismerettel rendelkező számlálóbiztosok jelentkezését várják. Fotó: Dreamstime



Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

is várja a rátermett számlálóbiztosok jelentkezését olyan nagykorú, cselekvőképes emberek személyében, akik helyismerettel, megfelelő tájékozódási képességgel rendelkeznek, ismerik őket, és megbíznak bennük a lakókörnyezetükben élők.

A népszámlálás lebonyolítására várják az egyetemistákat, akik számára kedvező, hogy 25 év alatt nem kell adót fizetniük a munkájukért járó díjazás után. Szívesen fogadják a közös képviselők jelentkezését is, akik egy-egy lakótömbben, utcában közvetlenül is ismerik a lakókat, így bizalommal fogadják őket. Várják az olyan nyugdíjasokat is, akik járatosak a számítógép és tablet kezelésében.

Bővebb információt, díjazást és a jelentkezéshez szükséges nyomtatványokat a www.gyor.hu/nepszamlalas oldalon találhatnak.



A cikk Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával jött létre.