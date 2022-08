Már a homlokzat, s az ablakok látványos dekorációja is felhívja a figyelmet az önkormányzat fontos, új szolgáltatására, a lakossági iroda tevékenységére. A bejárati ajtó feletti „Miben segíthetek?” felirat önmagában is érdeklődést kelt, és bizalmat ébreszt.

„Orvosként én is minden betegtől ezt kérdezem először, és úgy gondolom, polgármesterként is az a dolgom, hogy a lehetőségek határain belül megoldjam az emberek gondjait” – mondta dr. Dézsi Csaba András polgármester, az iroda külső dekorációjának átadásakor. „A nyitott városháza meghirdetésekor komolyan gondoltam, hogy 130 ezer munkatársam van, minden itt élő polgár véleménye egyformán fontos.”

Legutóbb azzal a kérdéssel toppant be egy szerelő az önkormányzat önálló osztályaként működő lakossági irodába, meg tudják-e mondani, hogy mely épületeket azbesztmentesítették az elmúlt évtizedekben. Ez ugyanis a felújítások és az ott élők szempontjából fontos információ. A Szent István 27. szám alatti, igényesen kialakított irodát ilyen fajsúlyos és ennél jóval egyszerűbb kérdésekkel már sokan felkeresték.

A polgármester a helyszínen részletes tájékoztatást kapott arról, hogy jellemzően milyen ügyekkel fordulnak az emberek az irodához. A legtöbb észrevétel, kérdés, kérés az útkezelő szervezethez és a Győr-Szol Zrt.-hez kapcsolódik. Ezt főleg az magyarázza, hogy az említett két cég feladatköre rendkívül szerteágazó, ráadásul a szolgáltatásaik mindenkit közvetlenül érintenek. Az emberek a legkisebb hibát is észreveszik. Érkezett már az interneten olyan fotó, amely azt bizonyítja, hogy a kukák ürítésekor egy darab műanyag palack visszaesett, s a helyszínen maradt.

„A panaszok többnyire szezonálisak” – mondta el Vargáné Némethy Márta, a lakossági irodát irányító osztályvezető. „Most főleg iskolakezdési, a fiatal házasok pedig letelepedési támogatásokat kérnek tőlünk, de ilyen lehetőséggel az önkormányzat nem rendelkezik.”

A belvárosi iroda mellett Ménfőcsanakon, Győrszentivánon és Gyirmóton is fogadják a lakossági panaszokat, észrevételeket. Fotó: Győr Megye Jogú Város Önkormányzata



Nagyné dr. László Edit jegyző arról tájékoztat: a belvárosi iroda mellett Ménfőcsanakon, Győrszentivánon és Gyirmóton is dolgozik egy-egy munkatársuk − nem csak a belvárosban fogadják tehát a lakossági panaszokat, észrevételeket.

„Vannak, akik személyesen keresnek fel bennünket, mások az interneten, de a polgármesteri, illetve hivatali e-mail-címekről is küldik hozzánk a lakossági bejelentéseket” – avat be a működés rendszerébe Berta Andrea lakossági kapcsolattartó koordinátor. „Az ügyfelek persze nem mindig tudják, mi tartozik ránk, miben van hatásköre az önkormányzatnak, de más szervezeteket érintő panaszokat is rögzítünk, elküldjük őket az illetékes hatóságnak. Szerencsére ezekre minden esetben választ is kapunk tőlük.”

„Nem az embereket utaztatjuk, hanem a panaszokat”

– szúrja közbe a jegyző.

„Persze mindenkinek mindenben nem tudunk segíteni” – veszi át a szót dr. Dézsi Csaba András. „Nem áltatjuk az embereket, nem húzzuk az időt: amennyiben nincs módunk megoldani a felmerült gondokat, azt nyíltan megmondjuk.”

A lakossági iroda most elkészült dekorációja Almási Zétény (Zéta) munkája.

„Minden itt élő polgár véleménye egyformán fontos” – vallja dr. Dézsi Csaba András polgármester. Fotó: Győr Megye Jogú Város Önkormányzata



A belvárosi lakossági iroda nyitvatartása:

hétfő: 8.30–15 óra,

szerda: 12.30–15 óra,

csütörtök: 8–17.30 óra.

Telefon: 96/500-180.

E-mail: [email protected]

Cím: 9021Győr, Szent István út 27.

