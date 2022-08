Nyilvánvalóan egész évben odafigyelünk arra, hogy gyermekeink elegendő és egészséges ételhez jussanak, de iskolaidőben erről már reggelente, előre kell gondoskodnunk!

Legyen egészséges, változatos és persze finom - ezek a fő elvárások a tízóraival vagy uzsonnával szemben, s ennek nem mindig könnyű megfelelni. A legkézenfekvőbb persze a szendvics vagy a péksütemény, amely a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által készített ajánlás, az Okostányér szerint is jó választás. Ez a szakmai ajánlás megmutatja, hogy egy gyerek vagy felnőtt étrendjében milyen arányban célszerű szerepelnie a húsoknak, zöldségeknek, gyümölcsöknek, tejtermékeknek és gabonaféléknek. Az utóbbiaknak - minden divatos diéta ellenére - komoly szerepük van a szervezetünk energiaellátásában és egészségében, hiszen értékes vitaminokat, nyomelemeket, rostokat tartalmaznak, különösen a teljes kiőrlésű, rozsos, magos pékáruk. Az ajánlás szerint például az egészséges, kiegyensúlyozott étkezéshez a gyermekeknél az étrend negyedrészének kell gabonát (kenyérfélét, tésztát) tartalmaznia.

Mini sajtos pogácsa - Fotó: Bedő Pékség

Szerencsére ma már annyi fajta kenyér, buci, kifli és zsömle kapható, hogy akár akkor is változatos tízórai kerülhet a hátizsákba, ha azt előre el kell készítenünk.

„Nemcsak ízekben, hanem méretben is nagy a választék; van, amelyikben egy nagyobb csirkemellszelet is elfér, míg például a csavart kifli egy sokkal szolidabb méret. Ha megadjuk a lehetőséget a kísérletezésre, a legválogatósabbak is megtalálják a kedvenceiket” − mondja Bedő Szilárd, a Bedő Pékség tulajdonosa.

Csavart kifli - Fotó: Bedő Pékség

Ők csak kenyérből 18-félét sütnek, nem beszélve a rengeteg különböző „apró áruról”, szendvicsalapról. Van, aki a fehér lisztből, más a teljes kiőrlésűből vagy a rozslisztből készültet szereti inkább, de a kukoricás, sütőtökös, tökmagos változatok is más-más ízvilágot kínálnak. A pékmester azt tanácsolja, ne ragadjunk le egyfélénél, váltogassuk a különböző ízeket – na meg persze a belevalót is –, így biztosan nem lesz unalmas az útravaló.

Fontos még odafigyelni arra, hogy a tízórai ne legyen nagyon „maszatolós”, ne folyjon ki a töltelék, ne csússzon szét a szendvics; a krémes kakaós csigát például nehéz kulturáltan megenni menet közben. Fontos szempont tehát, hogy az útra csomagolt étel könnyen előkapható és elfogyasztható legyen; ilyen például a klasszikus sajtos rúd. Ezt akár menet közben is lehet törni, ha megéhezik a család, ráadásul a pici gyerekektől a nagyszülőkig mindenki szereti.

Figyelje a Kisalföldet még több „kenyeres” tippért a Bedő Pékségtől!