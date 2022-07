A Sport & Balance Rehabilitációs és Terápiás Központ továbbra is tárt kapukkal várja azokat, akik tudatosan, a sérülések elkerülését szem előtt tartva akarnak tenni egészségükért. „Úgy gondolom, a hobbisportolóknak még inkább kellene a szakember segítsége” – mondja Cséka Krisztina sportrehabilitációs szakember, masszőr, hozzátéve, hogy a prevenció részét képezi a megfelelő mozgás, a mozgást követő regeneráció, valamint a terápiák.

A hobbisportolók esetében szintén hangsúlyos, hogy elsajátítsák a megfelelő technikákat és mozgásmintákat. „A sérülések elkerülésében segíthet a helyes edzéstechnika és légzéstechnika alkalmazása, valamint a törzs stabilitása és az ízületek mozgástartománya.”

Persze a gyakorlatok megválasztásán és helyes kivitelezésén túl, a testmozgásra való felkészülés is elengedhetetlen. „A bemelegítés esetében is lényeges a fokozatosság, illetve az, hogy elegendő időt szánjunk rá” – magyarázza Cséka Krisztina. A bemelegítéssel lélekben is felkészülünk az előttünk álló sporttevékenységre, ráadásul növeli az izmok vérellátását és hőmérsékletét.

Ahogy a mozgásra ráhangolódunk, úgy az is lényeges, hogy az edzést nyújtással fejezzük be. „10-15 percnyi nyújtást javasolok, miután befejeztük a sportot, de a mozgás mennyiségétől és formájától is függ. Érdemes figyelembe venni, hogy a nyújtást javítja a keringést, és csökkenti az izomhúzódások, izomsérülések esélyét” – hangsúlyozza a sportrehabilitációs szakember.

A célok meghatározása, a megfelelő motiváció, és a megtervezett edzés hosszú távon biztosíthatják, hogy a sérülések elkerüljenek minket, és örömünket leljük a sportban. Ezen az úton pedig támogatást kaphatunk a Sport & Balance Rehabilitációs és Terápiás Központ munkatársaitól. Csak be kell lépnünk a kapun.

