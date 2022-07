„A győri önkormányzat segíteni akar a családoknak abban, hogy kevesebb legyen az áramszámlájuk. Tulajdonképpen energiát adunk a győrieknek” – kezdte a sajtótájékoztatóját Győr polgármestere. Szólt arról, hogy a szomszédunkban zajló háború miatt kialakuló energiaválság fokozott takarékoskodásra készteti a lakókat. Az önkormányzat több tárgyalás után megoldást talált arra, hogy miként tudja csökkenteni a győriek terheit.

„A program lényege az, hogy a régi villanyégőket sokkal takarékosabb és világítástechnikai szempontból is korszerűbb LED-izzókra cserélik ki, mégpedig a lakosság számára teljesen ingyenesen. Most készül egy applikáció, amelyet ki kell majd tölteni az igénylőknek. Ebben kérik a személyi igazolvány, a lakcímkártya és a villanyszámla adatait. A lakóknak meg kell jelölniük, hogy jelenleg melyik szobában hány darab izzót használnak, s naponta általában mennyi ideig. A lakók annyi izzót igényelhetnek, amennyit az adatok alapján szükségesnek látnak. A számok indokoltságát ellenőrizni tudják egy algoritmus alapján. Nyilván, ha valaki húsz égőt használ, az nem kérheti ennek a sokszorosát. Indokolt esetben azonban akár 60−65 izzót is kaphat, jelentősen csökkentve ezzel az áramfogyasztást” – magyarázta Szebeni Márton vezérigazgató.

Az akció háttereként elmondta: minden energiaforgalmazó céget köteleznek a takarékosságra, és ha ezt nem teszik meg, jelentős büntetést kell fizetniük. A CYEB úgy gondolta, hogy büntetés helyett inkább a fogyasztókat segíti ki. Így tudtak megállapodni az őket megkereső győri önkormányzattal.

Arra a kérdésre, hogy tömeges igény esetén lesz-e elegendő izzója a társaságnak, a vezérigazgató határozott igennel felelt. Hozzátette: minden győri igénylő megkapja az ingyenes – a boltokban viszont drágán árusított – égőket.

Forrás: Vig Norbert

Dr. Dézsi Csaba András szerint a LED-égőket minden kérelmező családnak külön becsomagolják.

„Az átadásuk hasonló lesz a Győr királyi várossá válásának 750. évfordulójára kiadott 750 forintosokéhoz. Az égőket kizárólag azok igényelhetik, akiknek a neve szerepel a villanyszámlákon. Az ideiglenes lakcímkártyával rendelkező, de életvitelszerűen Győrben élő fogyasztók is igényelhetik az izzócserét” – mondta el a jó hírt a polgármester.

Az átvétel után a CYEB küld majd egy számlát, amelyet viszont nem kell kifizetni. Erre azért van szükség, mert a cég köteles az izzók áfáját átutalni az adóhivatalnak, ez azonban a lakókat nem érinti.

Az akció szeptemberben indul, a győrieket különböző kommunikációs csatornákon időben értesítik a teendőkről.

Dr. Dézsi Csaba András hangsúlyozta: az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy a győriek terheit a lehetőség szerint csökkenteni tudja. A sajtótájékoztatón a győri polgármester és a CYEB vezérigazgatója alá is írta a megállapodást, amelyet Szebeni Márton mintaprojektnek nevezett.

(A cikk Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával jött létre.)