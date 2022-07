Néhány hete került a Pedró Pékség üzleteinek polcaira a cég új kenyere, a Szent László-kenyér, amelyet máris sokan megszerettek. Nemcsak az íze, hanem az állaga miatt is hamar népszerű lett: a sütés előtti egész éjszakás pihentetésnek köszönhetően ugyanis jó állagú és ízvilágú ez az őszi búzából, vadkovásszal, élesztő hozzáadása nélkül készülő finomság. Különlegessége, hogy az alapanyagát hagyományos köves malomban őrlik, amelyben nem melegszik fel a gabona 50 fok fölé, így több vitamin és ásványi anyag marad a lisztben. Szintén értékes összetevője a tiszta szigetközi ásványvíz, amely hasonlóan értékes ásványi anyagokkal gazdagítja Szent László kenyerét.

Az új kenyér a győri Szent László-napokon mutatkozott be, ahol a székesegyházban meg is áldották, mielőtt hivatalosan az útjára bocsátották. Az ünnepre a Pedró Pékség kenyércsomaggal is készült, megörvendeztetve a látogatókat, zarándokokat.

„Szerettük volna, ha nemcsak a szívük, hanem a kosaruk is megtelik” − mondja mosolyogva Vajda Péter, a pékség tulajdonosa, aki a családjával együtt személyesen is fontosnak tartja a múlt tiszteletét és a hagyományok megőrzését.

Ennek szellemében született meg az ötlete, hogy a Szent László-kenyérrel ne csak a Pedró vásárlóit, hanem közvetetten minden győrit megörvendeztessen, méghozzá úgy, hogy az eladásából származó bevétel egy részét jótékony célra ajánlja fel. A nemes cél a győri székesegyház új harangjainak elkészítése lett.

Forrás: cincerfoto / Pedró Pékség

„Az eredetiek eltűntek és megsemmisültek a világháború alatt, de most az egyházmegye úgy döntött, hogy újra elkészítteti őket Passauban. Mi a 400 kilogrammos Szent László-harang beszerzésébe segítünk be a lehetőségeinkhez mérten: minden eladott Szent László-kenyerünk árából 290 forintot ajánlunk fel a harang öntésére. Megtiszteltetés és büszkeség számunkra, hogy a mi családunk adhatja az új harangot az egyházmegyének, a városnak, hiszen a »Pedró, a család« mottó jegyében mi a családunknak tekintjük a vásárlóinkat és a munkatársainkat is” – mondja Vajda Péter.

A vállalás nem kicsi − a tervek szerint szeptember közepéig 5,6 millió forint gyűlik össze −, de az akció eredménye a harangjáték révén minden győrit megörvendeztet majd.

Forrás: Pedró Pékség

„Mi a munkánkon, a kézműves, ősi módszerekkel készülő kenyereinken kívül ezzel tudunk hozzájárulni a múlt értékeinek megőrzéséhez, a város és a magyarok számára fontos Szent László-kultusz életben tartásához” − vallja a cégvezető.

A Szent László-kenyérrel egy időben új dal és imázsfilm is született. A pékség Facebook-oldalán megtekinthető videó megmutatja mindazon értékeket – hit, haza, család −, amelyek szellemében a Pedró Pékség a kezdetektől működik. (x)