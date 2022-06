Alapképzés és felsőoktatási szakképzés formájában is tanulható több vonzó szakma a győri egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karán. A kereskedelem és marketing, a gazdálkodás és menedzsment, valamint a turizmus-vendéglátás szakok nem véletlenül népszerűek, hiszen a diplomás pályakövetési rendszer szerint gyors elhelyezkedést és csábító jövedelmet ígérnek, már a pályakezdőknek is. Mindhárom szak elvégezhető felsőoktatási szakképzés keretében is, ebben az esetben nem diplomát, hanem államilag elismert felnőttképzési oklevelet kapnak a végzett hallgatók. Mindkét képzési forma kínál államilag finanszírozott és költségtérítéses formát, így valóban nagy a jelentkezők mozgástere.

Igaz, a felsőoktatási jelentkezés már megtörtént, de július 7-ig még lehet módosítani a sorrenden; ha például a napokban lezajlott érettségi nem a tervek szerint sikerült, az első helyre kerülhet az alapképzés helyett az alacsonyabb ponthatárú felsőoktatási szakképzés vagy az állami finanszírozású szak helyett a költségtérítéses.

Bármelyik képzést is választja a felvételiző, biztos lehet benne, hogy piacképes tudást kap a győri egyetemen, a szülők pedig megnyugodhatnak, hogy jó pályára állították továbbtanuló gyermeküket. Ezt bizonyítják a hosszú évek óta jól működő vállalati együttműködések, vagy éppen a szakkollégiumok, amelyek már az egyetem alatt színvonalas szakmai közeget és közösségi életet kínálnak a hallgatóknak. Utóbbi keretein belül lehetőségük van a többi között olyan kurzusok hallgatására, amelyek az egyetemen oktatott tárgyak között nem találhatóak meg, és személyesen találkozhatnak a tanult szakmák elismert szakembereivel is. Érdemes tehát még egyszer alaposan megfontolni a jelentkezést, és a lehetőségeinknek, esélyeinknek megfelelően módosítani a megjelölt szakok sorrendjén. (x)

További információk: felveteli.sze.hu