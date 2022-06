Ma már van ugyan gép, a minőségi követelmények azonban egyre szigorúbbak: speciális körülmények között, folyamatos magas minőségben kell gyártani, hogy elnyerjék a beszállítói címet egy-egy nagyobb cégnél. A Trend-Formnak ez sikerült, neves autóipari és elektronikai vállalkozásokat tudhat a megrendelői között. A gyorsan változó piac nem hagyja pihenni a cég vezetőit, hiszen az ügyfélkör szinte lecserélődik 2-3 évente, sok vállalkozás ment például tönkre az elmúlt években. Ráadásul ez a terület komoly beruházást igényel, százmilliós gépekkel folyik a termelés, az egyedi tervezés pedig komoly szaktudást igényel.

Az elmúlt évek legnagyobb kihívása mégsem ez, hanem az ütőképes csapat felépítése volt Horváth Lóránt számára. – Gépeket bármikor lehet venni, bárki meg is teheti, sikert azonban csak ilyen kollégákkal lehet elérni. Ma már 35 családnak biztosítunk megélhetést, ami nagy felelősség; vannak olyan munkatársaim, akik 20–25 éve velem dolgoznak – mondja Horváth Lóránt, aki ma már egyre inkább a háttérből, tulajdonosként vesz részt a cég irányításában, javában zajlik ugyanis a családi generációváltás.

Méltó módon ünnepli a 35. születésnapját a Trend-Form: az új telephelyén nemcsak egy új üzemmel, hanem – a több lábon állás stratégiáját követve – teljesen új tevékenységi körrel, műanyagfröccsöntéssel is bővült a kínálata. Így már nemcsak fröccsöntő szerszámokat készít ehhez az iparághoz, hanem aktívan be is szállt a gyártásba. Az ötezer négyzetméteres telephely pedig ideális terepet, illetve lehetőséget biztosít az utódoknak a további fejlesztésekhez – …és a következő 35 évhez.