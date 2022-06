Hátráltató tényezőből több olyan is akadt a felvásárlás során, amelyek miatt egyenként is be lehetett volna dobni a kesztyűt, a Szafi Products új tulajdonosai, Ipsits Anita és Ipsits Gábor azonban akkor is belevágtak volna (üzleti) életük nagy kalandjába, ha az összeset előre tudják. De hogy a vállalkozói lét – legalábbis részben – erről szól, arra tökéletes példa az ukrán helyzet: mivel az egészséges élelmiszerek hazai piacán éllovasnak számító cég több stratégiai alapanyaga is a háború sújtotta országból érkezik, most gőzerővel dolgoznak azon, hogy a jövő évre is biztosítva legyenek a készleteik.

Amellett, hogy házastársak, Anita és Gábor között az üzleti életben is tökéletes az összhang. Ezt a családiasságot keresik az üzleti partnerségeikben is, és eddigi sikereik alapján kijelenthető, hogy ezt nem is csinálják rosszul. A Szafi Products esetében például szinte a semmiből jött az ötlet, hogy akár a vállalkozás tulajdonosai is lehetnének. „2017 óta álltunk kapcsolatban Szafiékkal. Előbb az osztrák, később a német piac forgalmazói hálózatának építésében vettünk részt” – emlékszik vissza a kezdetekre Ipsits Gábor. Majd a Szafi Products akkori tulajdonosaival egy hazai bolthálózat elindításáról tárgyaltak. „Nem úgy voltunk berendezkedve, hogy gyártócéget veszünk, hanem a shopok fejlesztésére készültünk, erre összpontosítottuk a befektetéseinket” – teszi hozzá Ipsits Anita. Majd a győri Szafi bolt 2019-es megnyitóján dobták be a tulajdonosváltás ötletét az alapítók.

A dolog hamar komolyra fordult, olyannyira, hogy a Szafi Products iránt érdeklődő tőkeerős külföldi vevőjelöltek sorra hoppon maradtak: a cél ugyanis az volt, hogy amellett, hogy kompetens új vezetést kapjon a cég, egyben az eredeti szellemiség megőrzésével menjen végbe a tulajdonosváltás. Az Ipsits házaspár ekkorra már mindkét téren bizonyított, így hamar eljutottak oda, hogy a finanszírozási struktúrát kellett kialakítaniuk a tranzakcióhoz. Ehhez kapóra jött, hogy Anita találkozott egy újszerű tőketermékről szóló cikkel, amelyet mintha rájuk írtak volna.

A Hiventures akkor induló, kis-, közép- és nagyvállalkozásokra fókuszáló üzletágának önerőkiegészítő konstrukciójával a vevőknek elég önerőt sikerült felmutatniuk ahhoz, hogy egy komoly bankhitellel felvértezve ki tudják vásárolni az alapítókat. „Azt akartuk, hogy a bank adja a nagyobb részt, mert az intézményi tőke mindig drágább, mint a banki finanszírozás” – meséli Gábor, hozzátéve: minden lehetőséget megvizsgáltak, mert pontosan tudták, hogy mit keresnek. Fontos volt, hogy zárt legyen a konstrukció, hogy a befektető csendestárs maradjon, azaz ne szóljon bele a működésbe, illetve, hogy tervezetten és csakis a meglévő tulajdonosok által ki lehessen vásárolni. Mindezeknek a feltételeknek csak a Hiventures konstrukciója felelt meg. „Bár rendkívül partneri a kapcsolatunk, mégis jó látni a végét, hogy nem örökre kell együtt élni a befektetőtárssal, ráadásul a tranzakció végén, egyösszegben van a kivásárlás, azaz a hitellel ellentétben nem kell rendszeresen törlesztenünk, így ez sem rak likviditási terhet a cégre” – teszi hozzá Anita, aki úgy véli, bár a Hiventures hozzájárulása volt a kisebb szelet az ügyletben, enélkül az egész folyamat kútba esett volna. Ráadásul a Hiventures portfóliójában szereplő mintegy 460 cég további szinergiák, együttműködések megteremtésére is lehetőséget teremt. A fejlesztésben, bővítésben pedig a személyre szabott, rendszeres tanácsadás nyújt segítséget a cégvezetőknek.

A sok szereplőt mozgató, bonyolult konstrukciót végig egy bizalmi légkör lengte körül, aminek a vásárlók felé megnyilvánuló legfontosabb következménye, hogy a Szafi Products eredeti szellemisége sértetlen, a tulajdonosváltás óta is maradt az eredeti irány. A vállalkozásban kisebbségi részt megtartó alapítókkal pedig Anita és Gábor azóta közösen hozzák meg a fontos stratégiai döntéseket „Örülünk, hogy a segítségünkkel folytatódhatott a tündérmese” – teszi hozzá Anita.