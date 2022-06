Szó szerint garázscégként indult két évtizede a Vatam kft., amely ugyan tett egy kitérőt a családi és társasházak építése felé, néhány év után mégis az ipari csarnokok kivitelezése vált a profiljává. Autóipari, élelmiszer- és vegyipari, gyógyszeripari csarnokok szegélyezik a folyamatosan fejlődő cég útját. Varga Tamás, a cég vezetője szerint a sikerük egyik titka az, hogy nem a könnyebb utat választották, hanem kifejezetten szeretik a kihívásokat. Ennek köszönhetően boldogulnak olyan speciális körülmények között is, mint amelyeket például a magas követelményeket támasztó élelmiszeripari vállalatok jelentenek. A Vatam szakmailag is a topon van, hiszen a klasszikus épületgépészeti szolgáltatások mellett kínált intelligens épületgépészeti rendszerei valóban a szakma csúcsát jelentik.

„A rugalmasság a másik titkunk: mi valóban az optimális megoldást kínáljuk az ügyfeleinknek, határidőre, minőségi anyagokkal és kivitelezéssel, a megadott költségkereten belül. Ebben rengeteg kemény munka van, nálunk nincs hétvége vagy ünnepnap, gyakran ugyanis − főleg a termelő vállalatoknál, ahol hét közben folyamatos a gyártás − csak ilyenkor tudunk dolgozni” − avat be a cégvezető a vállalkozás mindennapjaiba. „Azt szoktam mondani, hogy számunkra nincs probléma, csak megoldandó feladat, és a munkatársaim is ebben a szellemben, kellő alázattal dolgoznak” − teszi hozzá, s ezt a hozzáállást díjazzák is az ügyfeleik.

A 20. születésnapját a napokban ünneplő Vatam Group mára 30 fősre duzzadt, az alvállalkozókkal együtt pedig közel száz család megélhetését biztosítja, ugyanis ma már fővállalkozóként vállalja a nagyobb kivitelezési munkákat. A megbízható, ütőképes csapat felépítése volt az elmúlt húsz év talán legnagyobb kihívása − mondja Varga Tamás −, aki a cég születésnapi ünnepségén köszönetet mondott a kollégáinak. Sokat tesz azért, hogy jól érezzék magukat a munkahelyükön, az utánpótlást pedig igyekszik házon belül kinevelni, előrelépési lehetőséget is kínálva a cégnél maradó fiatal szakembereknek.

„Nincsen siker hozzáértő, lojális szakemberek nélkül” − vallja a cégvezető.

Varga Tamásnak nemcsak az eredményei, hanem a céljai is impozánsak: idén szak­üzletet nyit, s öt éven belül új gyártócsarnok és irodaház épül, lehetővé téve a kapacitás növekedését. Tíz év múlva pedig − az akkortájt esedékes generációváltás után − a Vatam jó eséllyel többgenerációs családi vállalkozássá válik, hiszen a három fia közül a két nagyobb máris élénken érdeklődik az édesapjuk munkája iránt… (x)