Lassan két éve nyílt meg és újabb attrakciókkal bővült a Hargita megyei Szejkefürdőn található Mini Erdély Park, mely megálmodói a Székelyföldi Legendárium csapata. Az ország egyetlen tematikus makettparkjának célja, hogy bemutassa Erdély építészeti sokszínűségét, egy multikulturális vidék talán már elfelejtett történelmi és kulturális kincseit.

Az élményparkban kicsik és nagyok egyaránt tartalmasan tölthetik el a napot, egyéb érdekességek mellett körutazást tehetnek a Mini székely gőzösön, meglátogathatják a hologramokkal egyedivé varázsolt Orbán Balázs Látogatóközpontot és hamarosan utazhatnak a bivalyos szekéren is. Idén július elsejével nyitja ki kapuit a Gyöngyössy János történeti grafikus és a farkaslaki Albert Botond csapatával megvalósított Mini vár, ahol további interaktív programok várják az érdeklődőket.

Forrás: Mini Erdély Park

Az idei gyereknapra is készült újdonsággal a Legendárium csapata: egy egyedi Szilvi kis vonatot indítottak be, mely szénnel működő gőzmozdony és Varga József magyarországi ezermester készítette. A Szilvi név sem véletlen választás, ez a mozdony a Szilvásváradi Erdei Vasút, keskeny távú mozdony mini replikája. Ebből a típusból még megtalálható egy a Magyar Vasúttörténeti Parkban.

A Szilvi kis vonat mellett a Mini székely gőzössel vonatozhat az egész család a történelemben, ugyanis a 330 méter hosszú sínpáron közlekedő kis vonat a parkban található történelmi épületek makettjeit járja körbe.

„A mini székely gőzös az 1800-as évek végén útjára indított Székely Gőzös mintájára készített modell a székelyföldi vasúthálózat kiépítéséért harcoló Orbán Balázs és Ugron Gábor országgyűlési képviselő előtt tiszteleg, és a park vonattörténeti kiállításának részét képezi” – fejtette ki Fazakas Szabolcs, a Székelyföldi Legendárium által működtetett Mini Erdély Park ötletgazdája.

Forrás: Mini Erdély Park

Jelenleg több mint kilencven erdélyi történelmi épület és középkori vár makettjét láthatják az érdeklődők. A Mini Erdély Parkban bemutatott épületek és egyéb alkotások között vannak olyanok, amelyek ma már nem léteznek, vagy erősen romos állapotban találhatóak. Így a makettek által újra a fénykorukban levő állapotukban láthatjuk a térség történelmi örökségét.

A maketteket Vajda Domokos és Németh Hajnal Auróra képzőművész készítette, szakmai irányítójuk Gyöngyössy János történeti grafikus volt.

„A park látogatása kiváló családi program mind az erre kirándulók, mind a helybéliek számára” – fogalmazott Fazakas Szabolcs. Aki népszerűségüket abban látja, hogy a hozzájuk érkező turisták, ha végigjárják a parkot, olyan információkat kapnak Erdély és a térség épített örökségéről, ami a tankönyvekben nem szerepel. „Látványosság és örökségvédelmi szempont alapján választjuk ki a maketteket, odafigyelünk, hogy minden építészeti korszak és régió képviselve legyen a kiállított épületmakettekkel, ezenkívül építészeti kuriózumok is helyet kapnak a parkban.” Többek között a vajdahunyadi vár, a törcsvári kastély, a miklósvári Kálnoky-kastély, a gyergyószárhegyi Lázár-kastély, a marosvécsi Kemény-kastély, a szászkézdi vártemplom, de megtekinthetőek Erdélyen kívüli épületek kicsinyített másai is, mint például a sokak által ismert sinaiai Peleș-kastély is.

Forrás: Mini Erdély Park

A Mini Erdély Parkban megtalálható egy középkori Mini vár, mely a nagyközönség számára idén júliusban nyitja ki kapuit. Fazakas Szabolcs elmondta, hogy rendhagyó történelemórákat lehet majd a várban, vár körül tartani, fegyverkiállítást lehet megtekinteni és középkori harci bemutatókra is sor kerül.

Az érdeklődés, a megnyitás óta, egyre csak nagyobb, ezért az sem meglepő látvány ha egy gyerekzsivajtól hangos, vonatozó, emberekkel teli parkba érkezik az odalátogató. A Székelyföldi Legendárium csapata mindig valami újjal drukkol elő látgatói számára, ilyen a Lego étterem és az óriás, autó méretű rovarok élethű háromdimenziós makettjeiből álló Rovar park, mely hamarosan a közeli szabadtéri erdőben lesz kiállítva és körbejárható. Ezen attrakciók is mind látványból, mind élményből egyedülállóak.

Újdonságokért, további információért érdemes követni a Mini Erdély Park hivatalos weboldalait: minitransylvania.ro és minierdelypark.ro, valamint közösségi oldalait. (X)