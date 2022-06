A Kópházi Szent Márton Ház Alapítvány két ütemben épít nyugdíjas házat. A beruházás a későbbiekben egy hospice házzal is bővül, amellyel a beteg és ápolásra szoruló embereknek kívánnak teljes körű szolgáltatást nyújtani. Az első ütem kivitelezése már javában zajlik, aminek végeztével a nyugdíjas ház tíz lakó befogadására lesz alkalmas. A kivitelezés a tervek szerinti ütemben halad, augusztus végére elkészül és novemberben fogadhatja a lakókat.

- Régi vágyunk volt létrehozzunk egy intézményt, ahol az idős, magányos emberek mindennapjait tesszük szebbé azzal, hogy közösségben élnek. Körbe járva a falut arra a szomorú tényre jutottunk, hogy szinte minden harmadik házban idős ember él, akiknek társra és gondozóra lenne szükségük. Az alapgondolat az volt, hogy olyan segítséget nyújtsunk, amely egyrészt az gondozást helyezi előtérbe, valamint napközbeni ellátást is biztosít. Ebben a gondolatban volt segítségünkre Grubits Mátyás, aki a vállalkozása révét nagy segítséget nyújtott - mondta el Grubits Ferenc, Kópháza polgármestere. Hozzátette, az idősek otthon a régi plébánia helyén kapott helyet, melynek a renoválását a új plébánia átadása után meg is kezdték.

- Az épületnek csak az alapja és a falai maradtak meg. A legújabb technológiával épül, és szabványoknak megfelelően. Ha minden engedélyt megkapunk, akkor november folyamán érkezhetnek az első vendégek. A második ütem átadása pedig a jövő év folyamán várható, ahová ugyanezen feltételek szerint további 13 főt tudunk majd fogadni - tette hozzá Grubits Mátyás.

A modern felszereltségű nyugdíjasházban 20-25 négyzetméteres, klimatizált szobákat alakítottak ki saját fürdőszobával. A legtöbb szoba egyszemélyes, de a kivitelezés során itt is törekedtek a családias légkörre, így elérhetőek lesznek kétágyas szobák is. Mindezeken felül az épületben helyet kapott a lift mellett közös nappali és étkező is, valamint a konyhában kedvükre tevékenykedhetnek a bentlakók. További információk a https://szentmartonhaz-kophaza.hu honlapon érhetőek el. (X)