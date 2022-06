Kerékpártúrák az ország egész területén

Magyarország egyre jobban áll a kifejezetten túrákra kialakított kerékpáros útvonalak kiépítésében. Sok útvonal festői tájakon visz keresztül, de ha kedvünk tartja, könnyedén körbetekerhetjük a Balatont, vagy a Velencei-tavat is többek között. Az ilyen biciklitúrákat még a kicsik is élvezik, ráadásul nem csak mi mozgunk, de a csemetéinknek is megtanítjuk a túrázás szépségét. Ez manapság nem hátrány, hiszen szinte mindenki a gép előtt ül, vagy a mobilt nyomkodja. A szobakerékpárok helyett tehát pattanjunk inkább rendes biciklire, és fedezzük fel hazánk szépségeit a családdal együtt!

Vadkemping a legszebb helyeken

A vadkemping azt jelenti, hogy valóban a természet lágy ölén sátorban, vagy lakókocsiban lakva túrázunk az adott környéken. Ma már remek helyek találhatóak itthon az ilyen kempingezésekre is. Kempingezhetünk az Alföldön, a Balatonnál vagy a Bükkben is többek között. Szinte mindenhol találni olyan kiépített kemping helyeket, ami nem vesz el a természet vadságából, mégis megad annyi minimumot, amennyit már igényel a mai modern ember: például a mosdó és a zuhanyzó jelenlétét.

Trekking

Aki szereti felfedezni az erdő mélyét vagy magasát, és akár több napos túrákon részt venni, az trekkingre megy. A legszebb túraútvonalak hazánk csodálatos történelmi és természeti kincsei mellett haladnak el. Egy élmény lesz családosan megindulni és ott letáborozni, ahol épp ér minket az este. Sok helyen, például a lenyűgöző és jól kiépített Országos Kéktúra útvonalán számtalan menedékház és pihenő várja a trekkingelőket.