Amiatt, hogy az új autók árai is emelkednek ez magával húzza a már meglévő használt autók árát is. Egyes használtautó kategóriákban így az év eleje óta akár már a 20 százalékot is meghaladja az áremelkedés. Nem ritka az egy-másfél éves szállítási határidő, amit érthető okokból nem mindenki szeretne kivárni, viszont így vagy a már az autószalonokban található autók közül választ magának az ember új autót, vagy a használt autók között keresgél. A használt autók között ilyen esetekben a jellemzően pár éves keveset futott autók a népszerűek.

Az alkatrészhiány miatt visszaestek az autógyárak termelései is, ezzel együtt megnőtt a várólisták hossza. Komoly problémát jelent a nagycsaládosok támogatását felvevőknek, hogy az autószalonokban már nem vesznek fel újabb rendelést új autókra, mert az egyszerűen már nem érkezne meg időben. Így tehát azok is akik esetlegesen új autót terveztek, most rákényszerülnek a használt autó piac által nyújtott kínálatból választani. Ebben az esetben jellemzően a 7 üléses autókról beszélünk. De nem csak a 7 üléses autóknál nőtt meg brutálisan a szállítási határidő, ez az egész autóipart jellemzi most. Ez a magyarországi autógyárakra is jellemző ők is folyamatosan alapanyaghiánnyal küzdenek.

A drágulás oka alapvetően a világban tapasztalható alapanyag-hiánynak köszönhető, de a dráguláshoz hozzájárulnak a szállítmányozó cégek megnövekedett költségei is. A számokból is jól kivehető, hogy míg korábban visszaesés volt tapasztalható a behozott autók számában, addig ez a szám újra növekvő tendenciát mutat.

A folyamatos bizonytalanság az idei évben tehát biztosan magasan tartja a keresletet a használt autópiacon. A jövőre nézve pedig a forint gyengülése sem segít a dolgokon. Az euro árfolyam alakulása továbbra is a már tapasztalható irányt tartja, ami szintén az autók árában is látszódni fog.

Az eladó használt autó akár most egy jó befektetés is lehet azok számára akik az eladás után, egy a korábbinál alacsonyabb árkategóriájú autóba ülnének át. A legnépszerűbb modellek továbbra is a Toyota és Volkswagen kínálatából kerülnek ki.