Talán soha nem voltak ennyire alkupozícióban a lakáseladók, mint ma, amikor hatalmas a kereslet az új és használt ingatlanokra egyaránt. Ez részben mesterséges állapot, amit az állami beavatkozások generáltak. Elsősorban a – várhatóan nyáron lejáró – hitelmoratórium, a téli kilakoltatási moratórium, és a változó kamatozású hitelek kamatstopja van negatív hatással a kínálatra, amely így az árak drasztikus emelkedéséhez vezetett. Egy éve még 3-4% között lehetett 5-10 éves kamatperiódusú hitelhez jutni.

- Ma ez a gazdasági folyamatok hatására 6-9% között mozog, s ahogy emelkednek a kamatok, annál nehezebb lesz forráshoz jutni a vásárláshoz. A fentiekből is kiderül, hogy hamarosan bővül az ingatlan kínálat a lakáspiacon, illetve a hitelkamatok emelkedése miatt a kereslet is visszaeshet. Aki tehát gondolkodik háza, lakása eladásán, annak érdemes most lépnie – mondja Molnár Kristóf, az Openhouse ingatlaniroda tulajdonosa. Hozzáteszi: a magasabb kamatoktól sem kell megijedni, a legtöbb esetben ugyanis ezek a hitelek később kiválthatók kedvezőbb kamatozásúra.

Annál is inkább sem érdemes halogatni az eladást, mert a lakásárak a csúcson vannak: még a panelárak is 30 millió forint fölé kúsztak, és Győr legnépszerűbb kerületeiben az igényes lakások esetében már egymillió forint körüli négyzetméterárral kell számolni … Sőt, a megyeszékhely körüli települések is változatlanul felkapottak, ahol – a drágán eladott városi lakásuk árából - sokan vásárolnak felújítandó házat.

Az eladáshoz mindenképpen érdemes rutinos ingatlanközvetítőhöz fordulni, aki ismeri a piac valamennyi – gyorsan változó - tényezőjét és ezek mérlegelésével képes megállapítani a reális, az eladó számára lehető legkedvezőbb eladási árat. Az Openhouse ráadásul most tavaszi jutalékkedvezményt is nyújt ügyfeleinek.

Nemcsak a lakástulajdonosoknak, hanem a vásárlóknak is javasolt szakértőhöz fordulni, az ingatlanirodák bankfüggetlen hiteltanácsadói ugyanis már a keresgélés megkezdése előtt meg tudják állapítani a hitelképességünket és megtalálják a számunkra legideálisabb ajánlatot. Az Openhousnál is 2 kiváló kolléga áll rendelkezésre, hogy bankfüggetlenül a lehető legjobb megoldást találja meg ügyfeleink részére. Molnár Kristóftól megtudtuk, hogy sokan esnek abba a hibába, hogy anélkül nézik ki és szeretnek bele álmaik otthonába, hogy felmérték volna, meddig ér a takarójuk… Nem beszélve arról, hogy a CSOK felvételéhez szükséges követelményeknek is könnyebb megfelelni, ha tapasztalt szakember vezet végig a folyamaton. Győrben egyébként több új építésű projekt indult el a közelmúltban, így az Openhouse kínálatában is számos új lakás található.

(X)