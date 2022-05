Teljes kapacitással működik a Leier kilenc magyarországi gyára, köszönhetően az építőipar felfutásának. Az árak további emelkedésétől tartva sokan előrehozták a tervezett felújításokat és építkezéseket, így óriási a kereslet a Leier valamennyi terméke iránt, a betoncserepektől a kéményeken és téglán át a kerti díszburkolatokig. Nem csoda, hogy folyamatos az új munkatársak felvétele, akiknek a vállalat hosszú távú, biztonságos munkát kínál.

Az építőipar már nem a régi

Az 1300 főt foglalkoztató Leier Hungária elsősorban az építőipari előképzettséggel rendelkező szakmunkásokat várja, a villanyszerelőktől a kőművesekig, amelyekből nagy hiány van, különösen itt, az ország nyugati régiójában, ahol erősen érvényesül Ausztria elszívó hatása. Pedig Komlós Andor, a Leier Hungária ügyvezetője szerint akár az ausztriai állásokkal összevetve is versenyképes munkahelyet kínálnak. „A bruttó 6-800 ezer forintos fizetésért, ha figyelembe vesszük az ausztriai ingázás költségeit is, már érdemes itthon maradni, és akkor még nem is beszéltünk az utazás miatti időráfordításról”, mondja az ügyvezető.

A Leier üzemeiben dolgozók a legmodernebb munkakörnyezetben, európai körülmények között végezhetik a munkájukat. Ma már ugyanis az építőipari termelés sem ugyanaz, mint akár csak néhány évvel korábban: a gyártóüzemekben robotokkal, számítógépekkel dolgoznak, s a nehéz fizikai emberi munka helyett számos munkafolyamat teljesen automatizált, többek között a keresett betonelemgyártó munkakörben is. A fejlesztések folyamatosak, egyrészt az alkalmazott technológiák, másrészt a termékfejlesztés terén; elég csak a különleges Durisol építőanyagra, vagy az előre becsövezett, fal- és mennyezetfűtést lehetővé tévő beton klímafödémekre gondolni.

Csúcsberendezések és innovatív technológiák

A csúcsmodern berendezések mellett innovatív technológiákkal folyik a termelés, amelyekhez a dolgozók speciális tudást kapnak. Ilyen többek között az előregyártott betonelemek készítése, amit ilyen minőségben, választékban és volumenben csak a Leier végez. A beton panelfalakra, kéregfödémekre, lépcsőkre egyre nagyobb az igény, elsősorban azért, mert segítségükkel a hagyományos módszernél sokkal kevesebb emberi erővel és sokkal gyorsabban felépíthetők akár nagyobb társasházak is, ami a mai munkaerőhiányos helyzetben hatalmas előny. Nem utolsósorban az előregyártott betonelemekkel tervezhetőbbé válnak az építkezés költségei.

A betonelemgyártó pozíció mellett jelenleg többek között targoncásra, teherautósofőrre, villanyszerelőre, lakatosra van a legnagyobb szükség a Leiernél, ahol mindig vannak nyitott pozíciók. A jelentkezőknek, lévén a Leier családi cég, amely odafigyel a dolgozóira, a jó fizetés mellé, vonzó motivációs rendszert, színvonalas munkakörülményeket és fejlődési lehetőséget kínál. Ez egyébként nemcsak az üzemekben dolgozókra, hanem minden Leier-alkalmazottra igaz. A közelmúltban épült fel például a vállalat új irodaépülete a Leier City Center területén, ahol – a vállalat nemzetközi cégközpontjában – csaknem negyvenen élvezhetik a kellemes munkakörnyezetet.