Az elmúlt év polgármesteri vizitjei számos kisebb-nagyobb problémára világítottak rá a város teljes területén. Dr. Dézsi Csaba András a helyiekkel folytatott beszélgetések és az önkormányzati képviselők tájékoztatása nyomán a „legégetőbb” gondokból problématérképet készített, és a rendelkezésre álló források függvényében már tavaly megkezdődött a hiányosságok felszámolása.

A 2022-es év az ellenőrzés éve lesz. Április utolsó hetében útjára indult a polgármesteri kontroll, amelynek keretében megvizsgálják Győr mind a 16 választókerületében az elkészült vagy éppen folyamatban lévő fejlesztéseket, beruházásokat.

Korábban a helyiek is javaslatot tehettek a változtatásokra, fejlesztésekre.

Forrás: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az első kontrollvizsgálatra Adyvárosban került sor, erre Radnóti Ákos alpolgármester, a terület képviselője kísérte el a polgármestert. A lakótelep a közelmúltban szerezte meg a legélhetőbb városrész címet. A helyiek komfortérzetét leginkább az állandósuló parkolási nehézségek zavarták. Ezért talán nem csoda, hogy az ellenőrző bejárást Adyváros legkomolyabb projektjénél, a Kuopio parkban található parkolólemez építésénél kezdték. A két és fél milliárd forintos állami támogatásból épülő beruházás régen ígért fejlesztés a körzet lakóinak, a 166 új parkolóhely pedig komoly segítség lesz a környék autósainak.

Szervezetten és tervszerűen zajlik a parkolólemez építése. Győrben három fő probléma van: a közbiztonság, a köztisztaság és a parkolás – az előbbi kettőben már komoly eredményeket értünk el, ezzel a beruházással pedig enyhíthetünk a harmadikon isDr. Dézsi Csaba András

Nem messze az épülő parkolólemeztől, a Földes Gábor utcában az egyik lakberendezési áruház előtt futó járdára hívta fel a figyelmet egy ott lakó a polgármesteri vizit során. A bitumenjárda felülete töredezett, hepehupás volt, ami veszélyessé tette mind a gyalogos-, mind a kerékpáros-forgalmat. A polgármester azonnali intézkedése után a győri útkezelő szervezet munkatársai néhány nap alatt szakszerűen kicserélték az elhasználódott burkolatot, így ma már sima aszfalton közlekedhetnek az arra járók.

Idén márciusban indult a lakótelep második nagyberuházása. Régóta felújításra és funkciójának újragondolására szorult a Grabo-sátor. A városrész szégyenfoltjának számító, lerobbant építmény a győri Széchenyi Kosárlabda Akadémia és a város önkormányzatának összefogásából nyárra kívül-belül teljesen megújul.

„Sok elképzelésünk volt arról, hogyan tudna tovább működni a Grabo-sátor, most a lehető legjobb célra fogjuk/fogják használni: az utánpótlás-sportolók és a környékbeli iskolások otthona lesz a létesítmény” – mondta a beruházás bemutatásakor Radnóti Ákos alpolgármester, Adyváros egyik önkormányzati képviselője.

A Grabo-sátor kívül-belül teljesen megújul nyárra.

Forrás: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az építkezés ellenőrzése során a polgármester nagy örömmel tapasztalta, hogy az új létesítményben a korábbihoz képest több parkolót alakít ki a beruházó, így vélhetően ez is segít majd a parkolási gondok csökkentésében.

Számos apróbb fejlesztés is befejeződött, például szilárd burkolatot kapott egy szelektív szemétgyűjtő környéke, így még esős időben is sármentesen használhatják a helyiek, valamint egy, az adyvárosi tónál található vízelvezetőre csatornarácsot szereltek fel, amely megakadályozza a csatornába kerülő hulladékok bejutását a tóba.

A polgármesteri kontroll tehát elkezdődött, és folytatódni is fog mind a 16 győri választókerületben.

A cikk Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával jött létre.