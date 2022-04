Milyen anyagból legyen?

Ha bedobjuk a témát, biztos sok pro és kontra érvet fogunk hallani arról, hogy fa, alumínium vagy műanyag nyílászárót válasszunk. Nézzük, hogy mit tudunk róluk! A fa nyílászáró legfőbb erénye, hogy szép, természetes hatást sugall, jól illeszkedhet a ház arculatába és odafigyeléssel, megfelelő kezeléssel elég hosszú ideig megőrzi a minőségét, viszont ha valóban jó minőségű fa ablakot, ajtót szeretnénk venni, akkor mélyen a zsebünkbe kell nyúlni. Az alumínium nyílászáró ár-érték arányban kevésbé jó, nem olyan jó hőszigetelő, mint a fa vagy a műanyag társai, viszont drágább.

Ezzel szemben a műanyag nyílászáróknak nagyon jó a hőszigetelő képessége, nem kell különösebb kezelésben részesíteni a felületet, tartós és kedvezőbb az ára a fánál. Egyedül az esztétikai szempontot szokták felhozni a műanyag nyílászáróval szemben, de ma már színezett kiszerelésben is megvásárolhatjuk ezeket az ablakokat, ajtókat. Ár-érték arányban jobban járunk egy minőségi műanyag nyílászáróval.

És akkor nézzük még milyen szempontok játszanak szerepet abban, hogy kiválasszuk álmaink nyílászáróit!

Biztonság

Amikor a biztonságra gondolunk, a legtöbbünknek először a bejárati ajtó jut eszébe. Nem véletlenül, hiszen ennél a nyílászárónál nagyon lényeges a betörésbiztonság kérdése. De nem csak ott! Sokan nem tudják, hogy a betörések jelentős részét nem a bejárati ajtókon keresztül, hanem a teraszajtókon, ablakokon át hajtják végre. Fontos, hogy a nyílászárók cseréje esetén megfelelő RC-vel (resistance class, vagyis az ellenállóképesség osztályzása) jelzett ablakot szereljünk be. Az RC 1 N, RC 2 N és az RC 2 osztály a statisztikák alapján a betörések 85%-át megakadályozza.

Dizájn és szín

A nyílászáró kiválasztásánál kifejezetten fontos, hogy illeszkedjen az épület stílusába. A fa ablakok valóban nagyon szépen tudnak mutatni egy építészetileg klappoló ház esetében, ráadásul mi magunk dönthetjük el, hogy milyen színűre mázoljuk. A műanyag nyílászáróval szemben régebben ellenérvként hozták fel, hogy csak fehér kivitelben lehet hozzájutni. Szerencsére ma már ez nem így van, széles színválaszték áll a rendelkezésünkre, vagyis csak a szín kedvéért nem kell ragaszkodnunk a fa ablakokhoz, ajtókhoz.

Az üvegszerkezet

A profil hőszigetelő képessége mellett lényeges az ablakban található üvegszerkezet. Minél kisebb egy ablak hőátbocsátó tényezője, annál jobban szigetel az ablak. Ha összevetjük a kétrétegű és a háromrétegű üvegszerkezetet, máris megtudjuk, miért számít kardinális kérdésnek energiatakarékosság szempontjából a megfelelően kiválasztott üveg.

Egy kétrétegű ablakhoz képest fele akkora lesz a hőátbocsátó tényező, ha háromrétegű ablakot vásárolunk. Csak hogy a számokat is lássuk: Ug=1,0 W/m2K a kétrétegű ablaké (24 mm-es szerkezetvastagsággal, argongázzal kitöltött kettős hőszigetelő üveg), addig a háromrétegű üvegszerkezet esetében ez Ug=0,5 W/m2K értéket jelent. Vagyis egységnyi felületen 50%-al kevesebb hőenergiát veszítünk, ha háromrétegű üvegezést használunk!

Az energiaárak folyamatosan emelkednek, viszont az építészetben egyre inkább elterjednek a nagy bevilágító felületekkel rendelkező, sokszor földig érő üvegek, így energetikai szempontból komoly jelentősége van a háromrétegű üvegeknek.

Vasalat

A vasalat a nyílászáró lelke. Nem olyan látványos, de annál fontosabb a megfelelő működéshez. Az ablakokat, ajtókat, nyílászárókat mozgatjuk, valójában a vasalatnak köszönhetően biztosítjuk a megfelelő nyitást, buktatást, tolást, zárást. Vagyis ha a vasalattal valami baj van, akkor az kihat a nyílászáró különböző funkcióira.

Épp ezért nem érdemes spórolni a vasalat árán, minőségén. Különösen igaz ez a manapság népszerű, nagy felületű, több rétegű sok légkamrás üvegszerkezetek esetén. Ha például van egy 150 cm* 150 cm-es, két rétegű üvegszerkezettel szerelt nyílászárónk, pusztán az üveg 56 kilót nyom, és ha háromrétegű üveggel rendeljük meg ugyanezt az ablakméretet, máris 85 kilónál tartunk. És akkor még nem beszéltünk a tok és a szárny súlyáról.

A vasalatnak pedig ezt a súlyt nemcsak el kell bírnia, de gond nélkül mozgatnia is kell a teljes szerkezetet. Egy rosszul rögzített nyílászáró balesetveszélyes is lehet, ráadásul sokkal gyöngébb lesz a hőszigetelési, hangszigetelési képessége. Vagyis hiába vásároltuk meg a legjobb üvegszerkezetet, ha a vasalaton spóroltunk, mert a hideg levegő bizony be fog jutni a lakásba a rosszul záródó ablak rései mentén.

Régebben a vasalatokba nem volt beépítve az úgynevezett "hibásműködés-gátló". Ha az ember véletlenül a két funkció közé (nyitó és bukó fázis) "váltott", az ablakot vagy az ajtót csak egyetlen pont rögzítette, és kieshetett a helyéről, ami súlyos baleseteket okozhatott. Ma már kötelező tartozék a hibásműködés-gátló.

Van még egy lényeges extra a vasalatoknál, ez a résszellőztető funkció. A homlokzati szigetelés és a jól szigetelő nyílászárók miatt ma már nincs "természetes" szellőzése egy belső térnek, a résszellőző funkcióval azonban meg tudjuk oldani a szükséges légmozgást.

A vasalat mellett a tömítés is fontos összetevője egy mdern nyílászárónak. Ezt akár a meglévő ablakainkon is érdemes ellenőriztetni, szükség esetén cserélni! Úgy kerülhetjük el a huzatos lakást, ha figyelünk arra is, hogy a légnyomáskülönbség hatására ne induljon meg a légmozgás. Megfelelő tömítésekkel ez is elérhető. Legjobb választásnak az ablakszárnyon körbefutó, cserélhető, és az elöregedéssel szemben is időtálló minőséget képviselő tömítőanyagok bizonyulnak.

