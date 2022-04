− Tulajdonképpen egy város polgári életét mutatja be különböző győri jellegzetességekkel. Ez a kifejezetten színes, izgalmas alkotás remélhetőleg idevonzza majd az embereket, és akik látják nap mint nap, azok újabb és újabb érdekességeket fedezhetnek fel benne. Szeretettel ajánlom minden győri figyelmébe! – mondta dr. Dézsi Csaba András polgármester, majd ő maga is megcsodálta a készülő kontúrokat.

A városvezetés azonban nemcsak szebbé és színesebbé kívánja tenni Győrt, de a nemzetközi trendekkel is tartja a lépést:

− Ha járunk-kelünk a nagyvilágban, látjuk, hogy sok helyen ezeket a tűzfalakat ilyen és ehhez hasonló alkotásokkal díszítik, emiatt is nagyon büszke vagyok rá, hogy Győr belvárosában is sor kerülhet egy ilyen alkotás felfestésére – hangsúlyozta dr. Fekete Dávid önkormányzati képviselő.

A győrieknek, a győriekről szól majd az egyedi és színes falfestmény. Fotó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Köszönetet mondtak az Eprolius Ingatlan Nyrt. képviseletében Harangozó Attilának és Nyíri Szabolcs Gyulának, akik a mintegy százkilencven négyzetméternyi felületet a város rendelkezésére bocsátották. Egy ilyen méretű fal felfestése viszont külön tervezést igényelt, amelyet a városban ismert és elismert grafikus, Almási Zétény István végzett el. Szerinte amellett, hogy az illusztráció egyedisége és színvilága önmagában szebbé teszi az utcát, komolyabb üzenete is van:

− Az egész grafika Győrről és a győriekről szól. Éppen ezért a főbb nevezetességek mellett szerettem volna megmutatni a belső tereket is, hogy a lakosság szintúgy magáénak érezhesse. Ahogy a polgármester úr is szokta mondani, és ahogy a falon is szerepel majd: Szívügyünk Győr! – jegyezte meg az illusztrátor, aki a projekt eddigi kivitelezésével is rendkívül elégedett volt. A terveit ugyanis nem más varázsolja majd a falra, mint a Hősök együttes tagja, Ozsváth Gergely. A zenész a koncertek és fellépések világa mellett húsz éve a graffitiművészetében is a legmagasabb szinten alkot. Győr város iránti szeretetét számos alkalommal kifejezte már, az alkotásaira pedig olyan helyeken is rábukkanhatunk, mint az egyik győri bevásárlóközpont parkolója.

10–12 nap alatt készülhet el az óriási graffiti. Fotó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az épület magassága miatt emelőkosaras autóról végzik a munkát, és mivel csak kevés festéket vihet fel magával, annak folyamatos pótlása miatt lassabban tudnak haladni.

− Szélben és esőben nagyon nehéz dolgozni, így az időjárástól függően tíz-tizenkét nap alatt készülhet el a mű – nyilatkozta a művész.

A polgármester az elmúlt időszakban is különösen nagy figyelmet szentelt a belváros szépítésére. A felújítások, bővítések, renoválások és javítások mellett nemcsak Győr hagyományőrző motívumait óvja és védi, de az ehhez hasonló modern lehetőségeknek is ajtót nyit.

Nyertes Hősök

A veszprémi kötődésű Hősök együttes 2001 óta része a magyar rap világának. Megalakulásuk után két évvel megnyerték a Hip-Hop Mission nevezetű tehetségkutató versenyt. 2002 óta hat saját albumuk jelent meg. Frontembereik: Baranyai Dániel (Eckü) és Ozsváth Gergely (Mentha).

(A cikk Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával jött létre.)