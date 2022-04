A Pedró Pékség idén is csodás kalácsokkal várja az ünnepet, a többi között diós, mákos, csokis töltött kaláccsal, na és persze a Pedró hagyományos, rendelésre készülő csülkös cipójával. Az egykilós cipóba belesütött egy kiló füstölt-főtt csánk kombináció igazán tartalmas húsvéti csemege: jóllakik vele egy ötfős család. Újra kapható a medvehagymás kifli és pogácsa is, amelyhez a bakonybéli és sokorópátkai tájak biztosítják a zamatos zöld fűszert. Nemrég egyébként az érdeklődők a Pedró sokorópátkai üzletében egy családi programon is megismerkedhettek a medvehagymás finomságokkal.

Fotó: Pedró Pékség

Már csak néhány nap, és el-startol a Pedró Pékség húsz-éves születésnapjára készült applikáció is. Aki letölti, első kézből értesülhet a pékség akcióiról, az ajándékokról és nyereményjátékokról, elég csak az erről szóló vonalkódot vagy értesítést bemutatnia a kasszánál. Elsőként rögtön a hónap kenyere, a Székely kenyér árából kaphat száz forint kedvezményt. A háromféle búzaliszttel és 12 órás lágy kovásszal készülő Székely kenyér a hozzáadott főtt burgonyától lesz szaftos és sokáig eltartható. A tésztája kézzel, kíméletesen készül, ahogy a régi falusi kenyereké, így keletkeznek a jellegzetes nagy lyukak a bélzetében. A Székely kenyér nemcsak rusztikus küllemével és kétkilós méretével tér vissza a gyökerekhez, hanem az összetételével is, hiszen csupa természetes hozzávalóból áll.

Fotó: Pedró Pékség

A mindennapos finomságok mellett a Pedró Pékség vezetője, Vajda Péter büszke az olyan kiemelkedő alkotásokra is, mint a kenyérből megformázott Szent László-herma, amelyet a Sirha Budapest szakkiállításra készített a munkatársaival a közelmúltban. A hatalmas, 140 centiméter magas kenyérszobor alapját egy 18 kilós kenyértészta adta, s a tészta mellett természetes anyagokkal – kurkumával, malátával, paprikával – színezték a szobrot. A különleges installáció mellé a lovagkirály jellegzetes mellvértjével díszített kenyerek is készültek, így állítva emléket a Győrben és környékén gyakran tevékenykedő uralkodónak. (x)