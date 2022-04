A Duna-bástya romjai nyomán 1938-ban százharmincezer pengős fejlesztéssel megnyílt a piac a Dunakapu téren. Nyüzsgő, színes, fontos társadalmi találkahely volt, évtizedeken keresztül az egyik legfontosabb eseménynek számított. Aztán vége lett. Tíz évig kérték a győriek, szerették volna visszakapni a piacukat. Egy éve visszatértek az árusok, a kofák, a vásárlók − visszatért az élet a térre. A Dunakapu tér Győr ikonikus terei közül az egyik legfontosabb, és erre a célra legalkalmasabb.

Összenő, ami összetartozik – mondhatnánk a ma divatossá vált klisét, amelynek azonban itt tényleg van tartalma, hiszen az „agóra” minden magára valamit adó történelmi városban a központban, a vérkeringés epicentrumában helyezkedik el. Ez Győr esetében a festői szépségű Dunakapu tér. Egy éve, a szerdai próbanapot követően dr. Dézsi Csaba András polgármester a helyszínen így köszöntötte a vásárlókat, elégedett árusokat:

„A választási kampány alatt is sokan kérték, és már akkor megígértem, hogy a piac visszaköltözik a Dunakapu térre. Az előkészületek megtörténtek, és szombattól újra nyitva áll az érdeklődők előtt a belvárosi piac.”

A cél rendkívül egyszerű volt: hozzuk vissza a híd alól ezt a több ezer éves intézményt, hiszen a „genius loci”, azaz a „hely szelleme” ezt kéri, követeli. A zöldség, gyümölcs és egyéb szezonális termékek mellett a többi között a füstölt húsok, sajtok, pékáruk, mézek és lekvárok is megtalálhatóak az őstermelők kínálatában, ahogyan a nem élelmiszer jellegű termékek is − köztük ruhaneműk és konyhai eszközök − bőven adnak válogatási lehetőséget a kilátogatóknak, akár szerdán vagy a szombati napon. Kritériumként az igényes megjelenésű installációk fontossága fogalmazódott meg, egységes arculatot kölcsönözve a belvárosi piacnak, amely − amellett, hogy a megjelenésében modern − a régi idők piachangulatát idézi.

Lábszky Gyula méhész, tojástermelő − a Vásárcsarnok mellett − húsz éve árul a Dunakapu téren. Azt mondja, az őstermelőknek a belváros szívében van a helye, ahol az emberek könnyen megtalálják a piacot, és a hangulat, a miliő is olyan, amilyennek lennie kell.

Április 16-án, szombaton a Győr Plusz Rádió kívánságműsorral, zenével, interjúkkal készül, színesítve és egyben tematizálva az ünnepet, a visszatérés első születésnapját. Gyermekeket, családokat is várnak a belvárosi piacok napjára, a kicsik még tojást is festhetnek a téren. Április 8. és 16. között a Virágpiac ad helyet a kézműves árusoknak, ahol válogathatunk a húsvét kellékei között, szert tehetünk lakásdekorációs dísztárgyakra, egyedi kerámiákra, ékszerekre, valamint finomságokat − házi készítésű lekvárokat, szörpöket, mézeket – is beszerezhetünk.

Teljesült a polgármester ígérete – a képen dr. Dézsi Csaba András a feleségével. Fotó: Győr Megyei Jogó Város Önkormányzata

A gyermekeket kézműves-foglalkozásokkal várják az alábbi időpontokban:

• április 9., 10., 15. (szombat−vasárnap, péntek) 9–18 óráig,

• április 16. (szombat) 9–14 óráig.

Készüljünk együtt a húsvéti ünnepekre a belvárosi piacok napjain!