Az otthonunk az életünk központja, ahol biztonságban vagyunk, s ebben nagy szerepe van a különböző nyílászáróknak. Ha néhány új ajtóval magasabb szintre emelnénk az otthonunk megjelenését − akár az új állami otthonfelújítási támogatás keretében −, segíthet a Hörmann, amely nemrég prémiumkategóriás beltéri ajtókkal jelent meg a piacon. Egyedülálló, szabadalmaztatott Duradecor felületük nemcsak esztétikus látványt, hanem kiemelkedő karcállóságot is biztosít. Mindezt elérhető áron, az alacsonyabb kategóriás CPL-nyílászárók áráért. Nagy előnyük még, hogy üvegelemekkel, nemesacél rátétekkel egyedivé tehetők, számtalan variációt kínálva. Így a Rév-Kapunál minden stílusú otthonhoz találunk tökéletes beltéri ajtót, amely harmonikusan simul bele az otthonunkba.

A legfontosabb nyílászáró persze az otthonunk biztonságát garantáló bejárati ajtó. Ha a tökéleteset keressük, a Rév-Kapu Kft. bemutatótermében megtalálhatók a Hörmann kiemelkedő minőségű bejárati ajtói, amelyek kiváló hőszigetelési képességgel és biztonsági mutatókkal rendelkeznek. Széles szín- és motívumválasztékból válogathatunk, a minimáltól a klasszikus stílusig, s választhatunk akár kívül-belül más-más színű ajtót is, amely így biztosan illeszkedni fog az otthonunk megjelenésébe.

S hogy egy ajtó nemcsak szép és biztonságos, hanem okos is lehet? Igen, hiszen a Hörmann Smart Home okos­otthonrendszere még az olyan automatikus mozzanatokat is megkönnyíti, mint az ajtónyitás és -zárás. A bejárati ajtót nyithatjuk például távirányítóval vagy okostelefonnal, sőt, a rendszer elemeinek összehangolásával akár az is megoldható, hogy a ház elhagyásakor egyetlen gombnyomással, egyszerre zárjuk a garázskaput, a kertajtót és a bejárati ajtót. Azt pedig, hogy bezártuk-e a lakást, messziről, a telefonunkon keresztül is ellenőrizhetjük. A könnyen telepíthető és kezelhető okos­otthonrendszerben bárkinek hozzáférést adhatunk, akár különböző szinten, például kizárólag a kertkapuhoz a kertésznek, vagy a nyaralás alatt a kutyát etető szomszédnak.

A hatalmas választékban könnyű elveszni, ezért fontos, hogy szakértő segítséget vegyünk igénybe az ajtóvásárláshoz. A Rév-Kapu Kft. szakemberei naprakészek a technikai újdonságok terén, köszönhetően a többi között a Hörmann által akkreditált oktatásoknak. A segítségükkel biztosan sikerül megtalálni azt az ajtót, amely tökéletes és stílusos része lesz az otthonunknak. (x)

Győr, Régi Veszprémi út 5.

96/525-115, 06-70/248-9532

www.revkapu.hu

[email protected]