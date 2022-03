Néhány fontos apróság

A házi szerszámosláda legfontosabb és ugyanakkor legegyszerűbb elemei a szögek és a kalapács. A kis szögekre felakaszthatunk képet, fotót, függő virágcserepet vagy egy kis tükröt, amikor éppen nincs kedvünk fúrót használni. Ha pedig megunjuk a dekorációkat, könnyen elsimíthatjuk spatulával a helyüket, és a falfestés után még csak nyoma sem marad a falon kifúrt lyuknak.

Több mindennapi tárgyat (például akár a nadrágszíjakat is) csavarokkal illesztenek össze. Ezért fontos, hogy legyen otthon néhány csavarhúzónk, például egy szíj megrövidítéséhez, kisebb javításokhoz, elektronikai berendezések szétszedéséhez, bútorok össze- vagy szétszereléséhez. Amint látható, a csavarhúzók számos feladatnál bizonyulhatnak hasznosnak. Ezenkívül érdemes beszerezni egy csavarkészletet is, amelyre az egyszerű vízvezeték-szerelési és felújítási munkák során, valamint a zsanérok vagy faelemek felszerelésekor lehet szükségünk. A ládánkat fogóval is kiegészíthetjük, amellyel odatarthatjuk az adott elemet a megmunkálása során, lerövidíthetjük a drótot és kihúzhatjuk a szögeket. A kombinált fogó hasznos lehet kisebb elektromos munkáknál, valamint anyagok tartásához és szorításához, a franciakulcs viszont a csavarokkal képes megbirkózni.

Fúrógép, azaz alapvető elektromos szerszám

A fúrógép minden háztartásban hasznos, a segítségével nemcsak lyukakat fúrhatunk, hanem habarcsot vagy festéket is keverhetünk, fafelületeket csiszolhatunk és polírozást végezhetünk. Egy normál, kalapács nélküli, könnyű fúrógép segítségünkre lehet a házi munkáknál, különösen a fa alkatrészek esetében. Az ütvefúrókat keményebb anyagokhoz, például betonhoz, kőhöz és téglához ajánlatos alkalmazni. Amennyiben az elektromos szerszám rendelkezik a jobb-bal irányba mutató kapcsolóval, a szegek és csavarok kicsavarhatók vagy meghúzhatók vele, így gond nélkül megbirkózhatunk az össze- és szétszerelési munkákkal. A megfelelő fúróhegyek kiválasztása után sok tevékenység elvégezhető vele, hiszen a fúrógépek tartozékai közé nemcsak fához, betonhoz vagy fémhez való fúrók tartoznak, hanem habarcskeverők is. Ezenkívül a csiszolókorong révén a csiszolásra is alkalmas. A hagyományos fúróval kifúrhatjuk a pl. konyhaszekrények, polcok és nagyméretű tükrök felakasztásához szükséges lyukakat. (X)