Az utóbbi időben a közösségi médiában számos alkalommal felmerült a kisteherautókkal, furgonokkal történő parkolás problémája.

Felkerestük a Városrendészet Győr és Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének szakembereit, hogy összeszedjük a legfontosabb tudnivalókat.



– Mikor kerültek ki a kiegészítő táblák?

– A parkolók jelentős részében 2018−2019-ben kerültek ki a most is látható kiegészítő táblák, amelyek jelzik, hogy a KRESZ értelmében a személygépkocsi-parkolóhelyeken csak a személygépkocsinak levizsgáztatott autók parkolhatnak.



– Milyen kisteherautóra lehet külön engedélyt kérni?

– Amennyiben a 3,5 tonna vagy az az alatti össztömegű és az 5,2 méternél nem hosszabb kisteherautók, furgonok tulajdonosának a telephely- és lakáscíme azonos, akkor kaphat 0−24 órás parkolási engedélyt, amellyel megállhat a lakása közelében. Amennyiben a parkolási engedély fizetőövezetre vonatkozik, az engedély nem mentesít a parkoló díjának megfizetése alól. Ilyen esetekre a lakossági kedvezmény sem alkalmazható: az új parkolási rendeletben az ilyen haszongépjárművekre külön bérletár kerül majd megállapításra, amely természetesen sokkal kedvezőbb lesz a parkolóórás díjnál.



– Munkavégzés esetén, alkalmilag hogyan lehet szabályosan parkolni olyan környéken, ahol csak személyautóknak van lehetősége megállni?

– A munka elvégezhetőségének érdekében szintén lehet engedélyt kérni, azonban ezek az engedélyek csak 6 órától 21 óráig érvényesek. Fontos kritérium a lakcímkártyán szereplő cím, a vállalkozás bejelentett telephelye vagy nem ott lakó esetében a vállalkozási tevékenység típusa. Abban az esetben is születhet megoldás, ha olyan céges autóval kell hazamenni, amely nincs a sofőr nevén, vagy nem a lakóhelye a telephely, hiszen a beérkező kérelmeket az útkezelő szervezet egyedileg bírálja el, és adott esetben ilyen jellegű engedélyek kiadása is előfordulhat. Az ilyen engedélyek kiadásának alapvető feltétele, hogy a céges jármű fizikai méretében el kell, hogy férjen a kijelölt várakozóhelyek területén. A várakozóhelyek területéről kilógó járművek, amelyek bár szintén 3,5 tonna össztömegű furgonok, de hosszított/magasított kivitelűek – akár 6−6,5 méter hosszúak is –, a forgalmi sávba, a járdára vagy a kerékpárútra lógva balesetveszélyes szituációt okozhatnak, így ezek az autók nem kaphatnak felmentést, azaz engedélyt sem.



Forrás: O. Jakócs Péter

– Kik azok, akik büntetésre számíthatnak?

– Azok a tehergépjárművek, amelyek nem rendelkeznek a fent taglalt engedélyek egyikével sem, és a személyautóknak fenntartott parkolókban állnak meg, büntetésre számíthatnak. Azt pedig, hogy egy forgalmi engedélyben mi szerepel, a rendész a helyszínen lekérdezi a megfelelő adatbázisból. Ha így megbizonyosodott a szabályszegésről vagy szabálysértésről, megkezdi az intézkedést.

A törvény engedélyezi a kerékbilincs felhelyezését és a szabálysértés kiszabását is egyidejűleg. Győrben a városrendészek minden esetet egyéni elbírálásban részesítenek, lehetőség szerint két szankciót (kerékbilincs és bírság) nem alkalmaznak, annak ellenére, hogy a törvény erre lehetőséget biztosít számukra.



– Kivel szemben járnak el a legszigorúbban?

– Fontos tudni, hogy a büntetés kiszabásánál a fokozatosság elvét követik. A mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóban történő engedély nélküli megállást minden esetben a legszigorúbb feltételekkel büntetik. A zöldterületre történő parkolás szintén büntetés kiszabását vonja maga után, ugyancsak a fokozatosság elve alapján. A szabályozás tehát világos, és egyértelműen arra törekszik, hogy a lakosság érdekeit képviselje. Vannak olyan előírások, amelyeknek a betartását meg kell követelni, közös érdekektől vezérelve, hogy még élhetőbb és szerethetőbb legyen a város.

A cikk Győr megyei jogú város önkormányzatának támogatásával készült.